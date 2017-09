“Empresarios piden que los dejen trabajar”

PUNTO FIJO.- Carlos Larrazábal, presidente de Fedecamaras, visitó la Península de Paraguaná para reunirse con los presidentes de las distintas cámaras de comercio del estado Falcón, además de asistir a la Asamblea General y renovación de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná (Cacoinpar).

Larrazábal expresó preocupación por el declive de la explotación del turismo y la Zona Libre de Paraguaná, indicando que “deficiencias en los servicios son producto de unas políticas económicas fallidas del Estado. El gobierno debe rectificar y entender las potencialidades de cada región del país”. “Es altamente preocupante que un estado lleno de maravillas, con infraestructura hotelera, pero con fallas en servicios grave. Aquí las colas no son por gasolina, sino por agua, es triste que luego de recibir tantos millones de dólares, no tenga la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de la región como agua, energía eléctrica y aguas servidas. ¿Cómo se desarrolla el turismo si no tenemos servicios básicos?”, explicó el dirigente empresarial.

Para Larrazábal hay que buscar solución a los problemas y el turismo debería ser un sector fundamental para desarrollar la economía, obtener divisas y crear empleos. “El gobierno debe rectificar. El empresariado está comprometido con el futuro del país, trabajando con las uñas, pero generando empleo, manteniendo la actividad económica y apostando a que esto se va a recuperar. La empresa privada sólo pide que se le deje trabajar. Que no se nos ataque, que no se nos persiga”, acotó Larrazábal.

“El gobierno debe cambiar sus políticas públicas, que se tomen correctivos importantes para tener más y mejores empresas, mayores fuentes de empleo dónde los salarios sean dignos, con una política cambiaria que elimine las distorsiones, esos son los reclamos que hace la empresa privada. Estamos aquí para apostar al futuro de Venezuela. Proponemos alternativas a un gobierno sordo que no las atiende, que no sale de una agenda política y no termina de abordar los problemas económicos que afectan a la población venezolana”, expuso el dirigente.

Problema de efectivo

Para Larrazábal el tema del efectivo “no es monopolio del estado Falcón, sino nacional”. Lamentó que la conectividad es pésima y “el sector telecomunicaciones no ha reinvertido. La política de mantener las tarifas congeladas ha hecho que no se reinvierta en el transcurso de los años, y eso se agrava con los robos” lo que hace que afecte a la sociedad a juicio del empresario.

“Tienes problemas con los puntos de venta y la única solución del gobierno es bajar el IVA en las transacciones electrónicas, como si todo el mundo estuviese bancarizado, hay 30% de la población que no está bancarizado y el gobierno se olvida de ello. Los pescadores artesanales no están bancarizados, cuando van a cobrar su trabajo van al banco y les dan 15 ó 10 mil bolívares diarios y con eso no pagas ni una lata de aceite”, indicó.

Larrazábal criticó la poca capacidad del gobierno de emitir el cono monetario suficiente “recordemos el retiro del billete de 100 y la conflictividad que hubo”. “Tenemos una inflación que este año debe superar el mil por ciento, el gobierno aumenta los salarios y es un tema dramático porque esto afecta a todos los ciudadanos. El comerciante no puede recibir efectivo porque el consumidor no tiene, el punto de venta no pasa o no tiene línea, y no puede hacer transferencia porque no tiene Internet porque se robaron los cables. Si el comerciante no factura, el gobierno no cobra la renta fiscal. Es un círculo vicioso La culpa no es del comerciante, la culpa no es de la banca, la culpa es de un Estado que no logra atender las necesidades básicas de la población”, aseveró.

Causas

El presidente de Fedecamaras aseguró que “estamos viviendo las consecuencias de las expropiaciones más de 1500 empresas de sectores básicos, tomó más de 5 millones de hectáreas de tierras fértiles que hoy en día no está produciendo. Además, adquirió el 90% de las empresas cementeras, todas las empresas que son insumos básicos de la producción. Las adquirió bajo la excusa de abastecer la Gran Misión Vivienda. Hoy en día ni exportamos, ni abastecemos el mercado nacional. Si ya hasta se está importando cemento de Cuba, cosa que es insólita. Es reflejo de un modelo económico, de un gobierno que trata de centralizar y controlar todo y las consecuencias las paga el ciudadano”.

Larrazábal analizó el panorama económico de Venezuela. “Se prevé que caiga el PIB entre un 10-12% por cuarto año consecutivo, lo que acumularía una caída de la economía venezolana en más de un 35% con sectores muy afectados; el sector construcción tiene una caída de 90%, el sector comercio en 65%, el sector manufacturero en un 46%”, concluyó.