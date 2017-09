Arrancó con la fuerza del #FenómenoLacava el Carabobo Te Quiero

Juan Samuel Cohen

Una de los grandes esfuerzos que realizó Rafael Lacava, como alcalde de Puerto Cabello, fue mejorar el rostro de esta ciudad, en su afán de sacarla de la desidia donde otros gobernantes la habían dejado; este ha sido un trabajo arduo que hoy día se sigue llevando a cabo a pesar de las dificultades, tener que luchar con nuestra propia cultura y con quienes han intentado manchar esta gestión.

Este empeño de mejorar los espacios públicos hoy se extiende en todo nuestro estado, gracias al plan Carabobo Te Quiero, quienes se encuentran desplegados en diferentes municipios para embellecer y brindar ciudades más limpias y por ende que generen mejor vista a quienes visitan esta región.

En casos puntuales, como la ciudad de Valencia, se le ha puesto el pecho, ya que los habitantes de ese sector se encuentran afectados por la deficiencia del servicio e irresponsabilidad de quien gerencia esa localidad. Así mismo la brigada cazahuecos atendió zonas del sur y el sector Santa Cruz en nuestra ciudad porteña.

Tenemos un candidato que está trabajando desde ya, en conjunto con el presidente Nicolás Maduro, para dar respuesta a la población, y muestra de ello es la aprobación de 138 mil millones de bolívares para diversos proyectos, entre los que destacan 3 mil millones de bolívares que serán destinados a pavimentar las vías de los 14 municipios con una distribución de 270 mil toneladas de material asfáltico.

Por otra parte, serán invertidos 4 mil millones para atender la limpieza de autopistas, parques, distribuidores viales, quebradas y corredores viales, entre otras obras de envergadura distribuidas en todo el estado. Estamos frente a un candidato que se ha ocupado en su campaña en hablar menos y trabajar más, en aportar, dar soluciones y sobre todo trabajar de la mano con el pueblo. Vamos con todo junto a Rafael Lacava a lograr la #CaraboboPotencia.

En nuestra ciudad seguimos captando jóvenes para incorporarlos al Movimiento Somos Venezuela, una extraordinaria organización social necesaria para la verificación directa de los requerimientos de cada uno de los carnetizados a fin de optimizar el alcance y avance de las misiones sociales.

La postulación de esta muchachada se realiza a través de los diferentes movimientos, como Robert Serra, Francisco de Miranda, Movimiento Paz y Vida, Unamujer y la Jpsuv; cada brigada está conformada por diez jóvenes, dos de cada uno de estos movimientos y el comité de soluciones está integrado por personas mayores de 30 años, que pueden ser postuladas por los CLP, UBCH, consejos comunales patriotas y todas las organizaciones políticas.

También integran este comité el inspector presidencial y la milicia. Es importante acotar que si no pertenecen a ningún movimiento son incorporados por la juventud del PSUV. Quienes deseen ser parte de este maravilloso equipo pueden acercarse a nuestra Base de Misiones, ahí se encuentra instalada la sala situacional de Somos Venezuela donde se les brindará mayor información.

Cabe destacar que con esto se busca sincerar de adónde y a quiénes están llegando los programas de la Revolución y en segunda instancia hacer un proceso de renovación con todos los mecanismos de gestión, así como utilizar esta tecnología con fines sociales.

El ministro de Economía informó que en los próximos días se podrán dar a conocer los resultados del Plan de Precios Acordados (Plan 50); recuerden que esta fue una propuesta realizada ante la ANC por el presidente Nicolás Maduro, esto con el fin de proteger la economía de nuestro pueblo.

A través de mesas técnicas con los sectores agroalimentario, farmacéutico e industrial, se realizan diversas evaluaciones para valorar costos y llegar a acuerdos que beneficien tanto al productor como al consumidor. Estoy seguro que hay buena disposición, lo que es necesario para hacer frente a quienes de manera descarada atentan contra el bolsillo del venezolano.

Igualmente, seguiremos combatiendo a aquellos que andan haciendo su negocio con el efectivo, afectando directamente al pueblo, ya han caído unos cuantos, no podemos ser parte de estas mafias que sólo ocasionan daño al aparato económico.

Como siempre les digo, no dejen de confiar en este Gobierno y vean con sus propios ojos quienes son los que están trabajando para impulsar esta nación. En estos días algunos quisieron nuevamente generar caos en la calle, pregunto ¿a quién ayuda eso?, no vamos a permitir que nos perturben la paz, sépanlo, ya está bueno que quienes no creen en el diálogo como camino para resolver conflictos vengan a imponer agendas violentas.

