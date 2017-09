Alejandro Feo La Cruz

El voto es la opción

Con el inicio formal de la campaña electoral con miras a las elecciones regionales comenzó también la etapa final del recorrido hacia la recuperación de Carabobo, camino en el que nos hemos mantenido desde los inicios de nuestra vida política.

Luego de un largo trajinar, de tantas batallas libradas desde una curul legislativa, de permanecer cerca de los vecinos durante un par de gestiones municipales, reiteramos nuestra creencia en el voto como la principal opción para evitar caer por un despeñadero.

Como demócratas que somos mantenemos izada la bandera a favor del voto como el arma del hombre libre. Estamos firmes ante la responsabilidad de representar al pueblo de Carabobo en medio de esta lucha por el cambio político social de Venezuela.

Sin embargo, también estamos claros en que las del 15-O son unas elecciones atípicas. El adversario es poderoso, tiene dinero y fuerza para movilizarse, pero hay algo que perdió hace mucho tiempo: el apoyo del pueblo. Y ese respaldo ahora lo tenemos nosotros.

Nos encontramos frente a dos opciones plenamente identificadas, una que durante dieciocho años se dedicó a arruinar al país, a atentar contra la libre empresa y a limitar la creatividad del ciudadano.

La otra, la que representamos, propone implementar herramientas para superar la pobreza, presentar un plan de abastecimiento por medio de la instalación de mercados populares en toda la región.

Garantizar la alimentación escolar, así como concretar alianzas con el sector privado y generar el ambiente propicio para la inversión y el bienestar de todos, son parte de las propuestas de gobierno que presentamos.

Juntos abriremos las puertas del futuro a Carabobo, rescatemos nuestro estado y hagamos nuestro aporte para la construcción de la mejor Venezuela. Qué se sienta la esperanza en Carabobo.

¡Docentes dignificados!

Cada año, al llegar el mes de septiembre y previo al inicio de un nuevo año escolar, en los medios de comunicación se intensifica la difusión de las denuncias sobre el deterioro de la educación en Venezuela. Los señalamientos de autoridades educativas, padres y representantes, van desde el mal estado de instalaciones hasta el pírrico salario que devengan los docentes, pasando por el incumplimiento de compromisos contractuales o las fallas del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Desde este año en Carabobo queremos dar vuelta a esa costumbre típica de gobiernos autoritarios que sólo buscan obstaculizar el desarrollo de una nación y su gente, atacando directamente a su pilar principal: la educación. El progreso de un país es inconcebible si no se garantizan condiciones favorables en su sistema educativo. Por eso, una de nuestras principales premisas, entre otras de importancia, es que nuestros maestros sean los mejor pagados del país y garantizarles incentivos permanentes. Una de las primeras medidas que tomaremos apenas asumamos la responsabilidad de dirigir los destinos de la región, será otorgar cargos de titularidad a los docentes carabobeños que se encuentran a la espera de sus contratos y así saldar esa importante deuda con los maestros. Los carabobeños merecen tener docentes de primera categoría, de allí también el compromiso para garantizarles un salario digno, además de sus cargos titulares y otros beneficios. Ya basta de escurrir el bulto y dejar en la crisis la responsabilidad del caos de la educación venezolana. Esa no es excusa para no atender a los sectores más importantes de nuestro estado. La educación es el arma principal de las sociedades para su crecimiento y Carabobo será la cuna de una Venezuela potencia que se levantará sobre la base de la cultura, la ciudadanía y la democracia. Vamos todos a luchar por el mejor Carabobo que ya viene. ¡Desde Naguanagua en Carabobo la esperanza se siente!

¡En Carabobo la esperanza se siente!

Twitter: @afeolacruz

