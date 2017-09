Adrián Beltré no terminará la zafra por una lesión en la corva izquierda

EE.UU.- Texas, EE.UU. (AP) – Adrián Beltré probablemente no juegue el resto de la temporada después de ver acción en 13 partidos con una lesión en la corva izquierda, antes de que los Rangers de Texas quedaran oficialmente eliminados de la disputa por un puesto en los playoffs.

El toletero dominicano, que está en su vigésima campaña en las mayores y alcanzó los 3.000 hits en julio, no estuvo en la alineación ayer miércoles para el partido contra los Astros de Houston.

“Queremos que Adrián se recupere”, dijo el manager Jeff Banister. “Es un jugador extraordinario, que ha tenido que pasar por todo lo que ustedes han visto para poder jugar y entregarse por completo a este equipo para tratar de clasificarnos a los playoffs”.

Beltré se lastimó mientras fildeaba una roleta el 31 de agosto, y una prueba de resonancia magnética detectó una rotura de grado 2. Los Rangers dijeron en ese momento que el antesalista de 38 años sería baja al menos durante cuatro semanas, pero el dominicano volvió a jugar dos semanas después como bateador designado, y jugó en todos los partidos hasta que los Rangers quedaron eliminados de la contienda por un boleto de wild card.

“Obviamente tengo una lesión que no ha sanado. Probablemente lo más sabio es no arriesgarme y terminar la temporada en la lista de lesionados”, dijo Beltré. “No quería prestarle mucha atención, porque quería ayudarnos a entrar a la postemporada. Pero, ahora, ya no sería sabio. Yo no juego por las cifras, juego para ayudar a los muchachos, pero en realidad fue algo medio tonto seguir jugando”.

En 93 partidos esta temporada, Beltré bateó .311, con 17 jonrones y 71 remolcadas. El 30 de julio se convirtió en el 31er. jugador en la historia de las mayores con al menos 3.000 hits, y culminó la campaña con 3.047 en su carrera.