Lcdo. Douglas Marval (*)

Tenía muchísimo tiempo sin redactar. Pero como el que aprendió a manejar bicicleta y pasa un tiempo sin montarla, nunca olvidará hacerlo. Tomé un año sabático (aunque fueron solamente diez meses) alejado del teclado. Muchas veces el tiempo “atenta”, y como dice aquel viejo adagio: Para regresar, solamente hay que irse.

Muchísima agua de río ha pasado por debajo del puente, en éste mi retiro. Les prometo estar semanalmente y, cuando no pueda, será por las distintas ocupaciones que tenemos, porque un periodista es igual a todos; no nos diferenciamos absolutamente en nada a cualquier terrícola habitante de este planeta. Tenemos “casi” las mismas necesidades.

Trataré siempre de centrarme en nuestra conversación de “amigos invisibles”, como decía ese insigne venezolano: Don Arturo Uslar Pietri. Porque la sociedad, donde estamos actualmente, está dolida y enferma; si piensa lo contrario amigo (a) lo (a) respeto. Es lo bueno de pensar diferente. Con estas conversaciones semanales no quiero cambiarle su forma de pensar porque usted está mayorcito y sabe donde está parado, pero si vamos a analizar. En la parte baja del artículo está mi número telefónico, por si quiere comunicarse.

Los epítetos, los motes, los remoquetes, las ofensas, los adjetivos “des” y calificativos están “jadeantes” y cansados de tanto ser usados en declaraciones, entrevistas, conversaciones y análisis de “eruditos” duchos en la materia. Son los primeros faltos de respetos. No quiero escuchar más conversas de gente que le falta “la educación”, aparte de no dominar un tema y lo repitan al mismísimo estilo de un “loro fastidioso” queriéndolo desarrollar sin saber dónde están parados, que esgrimen o mejor dicho que dicen. No saben ni el concepto filológico de las palabras que usan para señalar a tal persona o grupo. Eso no ayuda en nada. No se ganan el respeto (al menos el mío, no). Allí comienzan las discusiones estériles entre los que no tienen la capacidad de analizar y de tolerar.

Tanto que se habla de nuestros libertadores, creo que nunca se resalta a Don Andrés Bello, que es icono de educación, de buenos modales, de lo que deberíamos ser todos los venezolanos, donde me incluyo para hablar en primera persona y no en tercera (en este caso sería redactar)

No puede ser que nos estemos convirtiendo, en los Bela Lugosi y Boris Karloff actuales de este país. En un audio que escuché por la web (Fuente: You tube, programa radial Despierta Venezuela de Renny Ottolina) en un muy lejano 1977, tenía como entrevistado a un joven psicólogo, de apellido Gessen, en donde hacia un estudio comparativo de nuestro gentilicio con respecto a otras latitudes y dijo acerca de ello: “En un estudio del gentilicio venezolano, hecho por el profesor Eduardo Santoro, en una de los pocas investigaciones que se han hecho en Venezuela (para esa fecha) sobre los estereotipos y del modelo de sí mismo (….) el venezolano se autodenomina como flojo, rochelero, perezoso, juguetón y hasta sinvergüenza en comparación con otros países como los alemanes que se autodenominaban trabajadores y fuertes, sintiendo orgullo de lo que son. Los chinos creativos, pujantes (….) Un modelo psicológico que se debe erradicar”. 40 años han pasado y usted amigo (a) puede sacar sus propias conclusiones. Analice amigo (a), si fue erradicado o si por el contrario aún persiste este tipo de actitudes.

El problema está en nosotros, en querer romper el paradigma de ser venezolanos y convertirnos en chacales. En ser vivaracho, de querer “timarte, robarte, de despedazarnos unos a otros con verbos encendidos” con el crecimiento de un mal-arte: El arte de “mal poner” por cualquier medio o vía a un semejante, a costa de lo que sea, haciendo señalamientos a la ligera. Eso es otra falta de respeto. En fin, irrespetar es tocar el mismo tema a cada rato como disco rayado, como dije letras arriba, siendo una “autodestrucción” sin el o los protagonistas darse cuenta. Puedo estar equivocado en mi apreciación.

¡Hey! Vamos a rescatar la armonía perdida que nos caracterizó. La de las grandes conversaciones que se daban en una esquina, en el mercado, en la plaza, en el bus, en el estadio, en cualquier reunión, sala o porche de una casa. En fin, podemos “obviar” el tema latente que todos conocemos y resaltar lo bueno. Creo que el positivismo invadirá la atmósfera. Sumaría también el rescate del saludo efusivo aderezado con alegría al ver a alguna amistad.

Tener educación no es solamente saber y abordar un tema; es ser letrado y tener buenos modales entre otros beneficios educativos. Tener educación es también “no robar, no engañar a una población, no tirar papeles en las calles”. También es falta de educación, olvidar de donde vienes, con quien o quienes te criaste y tirar por tierra la educación que te dieron “los viejos” en casa. Cuando usted hace todo lo contario de lo que le enseñaron en el seno de su hogar, teniendo como maestros a sus padres y hermanos mayores, usted los ha irrespetado porque eso no fue lo aprendido en casa. ¿Por qué agarraste malas mañas? ¿Los tuyos araron el mar? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué parte o sector del disco duro se te dañó y te borró los archivos?

Si Don Andrés Bello estuviese vivo diría: “Venezuela, qué han hecho con tu educación, porque esto no fue lo que yo le enseñé al más grande de Latinoamérica ¿Dónde está la educación?”. Y si estoy equivocado, discúlpenme de antemano, no soy perfecto… ¡Por allí nos vemos!

0412- 5368525