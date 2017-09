Si votas, el huracán pierde fuerza!!

Rafael Garrido

Unas 200 familias estoy visitando y contactando person to person cada semana; con ellas converso entre cuatro y cinco minutos por familia lo que equivale a un promedio de entre 20 y 25 horas semanales. No he encontrado una sola familia que no afirme que en Venezuela las cosas están bastante malas y que por supuesto, Morón no escapa a este cataclismo social, que lejos de aminorar, todo lo contrario día tras día va adquiriendo y aumentando de categoría; al contrario de los huracanes que pueden comenzar con categoría de ciclón, pero que sabemos que al transcurrir los días se convierte en una simple tormenta para luego terminar en una simple brisa. En todas mis conversaciones le expreso, mirándole a los ojos: “Mira Luis, o mira Francis, comer la semana que viene, es mas difícil que comer esta semana que hoy comienza”, y a todos se les refleja en el rostro una sonrisa que dibuja la verdad de lo que nos esta ocurriendo y les remacho, que ni hablar de un mes, remarcándoles que hace un mes un cartón de huevos costaba 12 mil bolívares y ya al día de hoy ese mismo cartón de huevo cuesta la bicoca de 32 mil bolívares y remato diciéndoles que la gran culpa de esta catástrofe que amenaza con extinguirnos, la tiene el gobierno que nos desgobierna; y que lo peor, no tiene ni la capacidad ni la destreza ni menos la inteligencia para resolvernos ni uno sólo de los problemas, en los que nos ha metido un régimen que no sabemos de que pasta ideológica esta hecho; si es comunista, fascista o nacista; pero que lo que si sabemos es que es incompetente, ineficiente, ineficaz y corrupto, ya que en 18 años le ha ingresado mas divisas que en los 40 años de aquella satanizada, por los chavistas, 4ta República. Son más de un billón 250 mil millones de dólares que ha despilfarrado el nefasto régimen; y al día de hoy nos cuesta comernos una sardina porque simple y llanamente esta hecatombe social nos tiene sumido en la mera ruina.

Con este desolado panorama, es para no encontrar una sola persona que manifieste su intención de votar por el régimen; visto la hambruna que nos ataca inhumanamente, amén del descalabro de los servicios públicos y ni se diga del aumento desmedido de la seguridad que ya no sólo ataca a las personas, sino que ahora arremete contra las bases y fundamentos de la mismísima soberanía alimentaria, como lo es la agricultura y la cría de animales; devastando y desolando los campos, como cualquier barahúnda, o aquella langosta que contaban nuestros padres y abuelos que acababa con una siembra de 10 hectáreas en tan sólo una noche; todos estos males sociales son imputables a un gobierno que no hace otra cosa que achacarle a un chivo expiatorio, con el único objetivo de quedar ante el mundo como las víctimas de un enemigo invisible, como el imperialismo yankee, la guerra económica, la oposición, el pelucón y pare usted de contar.

Si, les decía, que con este oscuro horizonte y sabiendo que nuestras penurias son imputables 100% al innombrable gobierno era para no encontrar un solo adepto a este desastroso régimen. Sin embargo, hay personas que aun sabiendo de las miserias que padecen, aún siguen con la manía idea o la tirria de votar por el candidato de Maduro –claro ya son pocos, pero los hay-, otros que todavía no están convencidos de que cada día vamos cuesta abajo en la rodada, y hay otros que si están convencidos que en votar esta a solución de nuestros males; aquí la relación pareciera estar del lado de estos últimos, sin embargo hay que trabajar duro, porque nuestro municipio Juan José Mora era uno de los pueblos más chavistas de Venezuela; estaba en el top 3 de los municipios chavistas con porcentajes que sobrepasaban el 80%. Esto por supuesto quedo para la historia y podemos asegurar que la oposición y el Maduro-Cabellismo caminan al mismo nivel con saldo positivo hacia el sector de la oposición y a favor de nuestro próximo gobernador Alejandro Feo La Cruz. Aquí quiero ser bien sincero y responsable y no voy ni a caerme a coba ni menos caerle a coba a ustedes que en Morón estamos arrasando.

Tenemos a nuestro favor que el candidato del desastre es también el candidato del abandono, pues todas las posiciones públicas que obtuvo montado en el porta-aviones chavista, las abandono tan sencillo como abandonar una caimanera de fútbol.