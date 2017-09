“Emilito” sólo puede jugar con el Magallanes

CARACAS.- Pablo Sandoval comentó que estaba a la espera de una respuesta de los Navegantes del Magallanes sobre su deseo de jugar en la pelota mexicana y no en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional este invierno. La réplica a su consulta llegó rápido y fue clara: “Si Pablo Sandoval quiere jugar pelota en invierno tiene que ser en Venezuela. Si no, no juega. Así de simple”, declaró el presidente de los turcos, Roberto Ferrari.

El tercera base planteó al periodista venezolano, Manolo Hernández Douén, radicado en San Francisco, sus intenciones de jugar en México. El pelotero es reserva de los Navegantes y no puede jugar en otra liga que no sea la venezolana. “Los peloteros tienen que jugar en la liga a la que pertenecen y Pablo Sandoval pertenece al Magallanes; con el que puede jugar es solamente con Magallanes, en la liga venezolana. En ningún otro lado puede jugar”, cerró el directivo eléctrico. Sandoval ganó dos anillos de campeón con los turcos en las temporadas 2012-2013 y la 2013-2014 en ambas fue pieza clave y obtuvo una distinción al Jugador Más Valioso en la instancia final en el primero de esos títulos.

El motivo

Un directivo de equipo aseguró que la pretensión de Sandoval “no es sólo de él y tampoco es nueva”. Una fuente cercana a uno de los clubes de la LVBP señaló uno de los motivos por el cual varios peloteros pueden tomar esta decisión de jugar en otros circuitos diferentes al venezolano: “Tiene que ver con la sencilla razón de que la liga mexicana tiene mucho poder económico y puede pagarle en dólares a los peloteros venezolanos y nosotros no podemos hacer eso”.

Ningún pelotero criollo que tenga un vínculo con uno de los ocho equipos del béisbol venezolano puede jugar en otra liga perteneciente a la Confederación del Caribe. Sólo existen las excepciones a los circuitos que pertenecen a la Winter League Agreement, que son la Arizona Fall League y la liga de Australia. Ambos son torneos de desarrollo y han contado con la presencia de venezolanos. “Es un proceso complejo”, explicó un ejecutivo. “Primero, el equipo mexicano que pretenda tener a Sandoval tendría que tramitar la solicitud ante la Liga mexicana, y esta, a su vez, remitirla a la liga venezolana para que esta se lo plantee a la organización para la que juega Sandoval en Venezuela. Y aunque no sea estrictamente obligatorio, para aprobar eso la LVBP debe llamar a Junta de Equipos para tratar este asunto y aprobarlo. Esto generaría incluso un problema ‘diplomático’ entre ligas, que difícilmente llegue a pasar”.

No es el primer caso

Según el presidente de las Águilas del Zulia, Luis Roberto Machado, el caso de Sandoval no es el primero que se presenta en las oficinas de un equipo de la LVBP: “El año pasado tuvimos el caso de un pelotero que quería jugar en otra liga del Caribe y no con nosotros. Entonces se tomó la decisión en la liga de que eso de ninguna manera podía pasar”.

El mandamás del actual equipo campeón del béisbol venezolano reflexionó sobre la importancia de esta decisión: “Es algo que simplemente no podemos permitir; en lo que eso suceda sencillamente se acaba la liga”.

Ferrari tuvo el mismo enfoque que el presidente de los aguiluchos: “Esto se convertiría en un canibalismo total. Los peloteros sólo pueden jugar en el circuito al que pertenecen y eso tiene que quedar muy claro”.

En otras actividades

Algunos peloteros que juegan en la LVBP se encuentran en el exterior realizando otras actividades diferentes a la pelota y planean no jugar en Venezuela o no reportarse temprano, según otra fuente cercana a un equipo del circuito local: “Existen peloteros que no se plantean jugar en invierno y es por estar en otras actividades diferentes al béisbol y eso es algo respetable. Pero ningún pelotero de la liga venezolana jugará en un equipo que pertenezca a la Confederación del Caribe. Si algún pelotero tramita ir a una liga de Nicaragua, Colombia es diferente”.