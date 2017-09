Vecinos capturaron a un jovencito que hurtaba para comer 

VALENCIA.- Juan (nombre falso) se despertó la madrugada de este miércoles tras escuchar ruidos inusuales dentro de su apartamento en El Trigal Centro, Norte de Valencia. Todo parecía estar normal hasta que abrió el baño. En el área de la ducha estaba un jovencito, sentado e indefenso. “No me entregue. Yo no estoy armado, no le hago daño a nadie”, dijo el muchacho que ingresó a hurtar comida.

Los vecinos se activaron y lograron capturar al malhechor que escaló ocho pisos para entrar por la ventana de un apartamento para sustraer alimentos por hambre. “Le abrimos el bolso y llevaba atún, aceite y otros productos. El niño no cargó con más nada”, contó una residente.

Antes, había entrado a otro apartamento donde no había gente pero fue delatado por las luces encendidas. Tras el hecho, llamaron a las autoridades y detuvieron al jovencito, “hasta donde hemos llegado en este país. A robar comida. Qué impresionante”, dijo la vecina mientras veía como montaban al muchacho en una patrulla de la GNB, quien aseguró actuó solo.