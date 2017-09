“El Niño de Oro” Linares está listo para enfrentar a Campbell en EE.UU.

CARACAS.- Luego de vivir la “Pelea del año” entre Canelo y Golovkin, Combate Space cierra un septiembre espectacular con una nueva velada de campeonato. El sábado 23, Jorge Linares arriesgará sus títulos de las 135 libras ante el británico Luke Campbell. La pelea será transmitida por Space a las 10:40 pm, hora de Venezuela.

Con una racha de 11 victorias en serie, “El Niño de Oro” vuelve a presentarse en los EE.UU. luego de tres años, en la que será su segunda defensa del cinturón AMB de los ligeros. Linares viene de concretar dos peleas consecutivas con Anthony Criolla en Manchester. En septiembre de 2016 despojó del título al británico, y luego, en marzo de este año, realizó la defensa correspondiente. Ambas victorias fueron por decisión unánime. Previamente, había regresado a su Venezuela natal para noquear al mexicano Iván Cano.

Entrenado por el cubano Ismael Salas, Linares tiene récord de 9-2 (7 KO) en peleas por título mundial, y de 6-2 (3 KO) ante campeones y excampeones mundiales. En su carrera ha conseguido cuatro títulos mundiales y se consagró campeón en 3 divisiones (Pluma, Superpluma y Ligero). Al margen de Criolla, sus rivales más encumbrados fueron Hugo Rafael Soto, Oscar Larios, Gamaliel Díaz y Jesús Chávez.

Por su parte, el retador visita por primera vez territorio estadounidense y debutará además en combates por título mundial. Profesional desde 2013, su carrera se desarrolló mayoritariamente en el Reino Unido. Excampeón Plata CMB de los ligeros y medalla oro en los juegos Olímpicos de Londres 2012 (categoría gallo), Campbell llega a esta pelea como retador mandatorio de la AMB.

El zurdo ha derrotado en fila a cinco fuertes contendientes como Darleys Pérez, “Dirty” Derry Matthews, Argenis Méndez, Jairo López y Gary Sykes. Ganó sus últimas tres peleas por nocaut y tiene un récord de 2-0 ante campeones y excampeones mundiales.

“Estoy muy entusiasmado por volver a presentarme en los EE.UU. Sé que Luke Campbell es un duro rival que posee un increíble récord amateur y una gran carrera profesional, pero estoy confiado en que saldré victorioso el 23 de septiembre”, expresó Linares.

Campbell, en tanto, comentó: “Es un honor enfrentar a Linares (…) él es uno de los mejores boxeadores en la división. He trabajado para llegar hasta arriba, desde ser campeón olímpico hasta llegar a la posición número 1 (…) siento que ahora ha llegado mi oportunidad. Toda la presión está del lado de Linares, así que me siento confiado en que me llevaré el cinturón. Tengo un gran respeto por Jorge, pero es la oportunidad que estaba esperando (…) será una gran pelea”.