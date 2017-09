Hidrocentro debe atender situación de aguas residuales en el municipio

Juan Samuel Cohén

Ante las denuncias realizadas por habitantes de diferentes comunidades del municipio, además de constatar personalmente varios casos, aprovecho este medio para solicitar a la empresa responsable del mantenimiento y reparación de todo el sistema de aguas blancas y negras, la atención inmediata a los diferentes casos presentados.

Esta incómoda situación no sólo genera malos olores, sino precedentes para distintas enfermedades y aunado a esto el deterioro de las vías, es necesario corregir una cosa para dar respuesta a la otra y me refiero, a que en algunos casos hay que realizar reparaciones en las calles que se hacen imposibles debido al desborde de aguas.

Del mismo modo, es importante y como siempre lo he dicho mejorar la comunicación, y sobre todo, cuando de empresas de servicios se trata, el pueblo no es adivino del plan de trabajo que manejen o no. Por otra parte hay comunidades que desde hace mucho tiempo no cuenta con el servicio del vital líquido y no hay repuesta tampoco para eso.

Hay que buscar las formas necesarias de dar respuestas al pueblo, el Presidente Maduro nos ha llamado a la eficiencia, a cumplir las funciones para las cuales hemos sido designados, cuando omitimos también fallamos, lo que haga falta revisar hay que revisarlo, todo esto con tal de mejorar y reimpulsar la calidad de los servicios que se ofrecen.

A la vanguardia con los CLAP

Nosotros seguimos cabalgando para brindar a nuestra gente la mayor atención y su vez que los beneficios lleguen de forma directa a los hogares y es precisamente lo que se ha logrado con la organización de los CLAP. Esta revolución ha creído siempre en la organización del pueblo y he aquí una respuesta clara de lo que es capaz de hacer.

Con este programa no solamente logramos llevar a cada hogar alimentos de la cesta básica, sino que estamos haciendo frente a la guerra económica que ha desatado un ataque voraz al bolsillo del venezolano, quienes día a día enfrentan la especulación, a los bachaqueros y las acciones de aquellos que se prestan al juego de algunos empresarios.

En Carabobo hemos dado ejemplo de atención y seguiremos fortaleciendo cada vez más esta organización social que ahora cuenta con todo el apoyo del postulado y futuro gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, hay un compromiso de seguir mejorando cada vez más la distribución y esperamos podamos cubrir muy pronto toda la región.

Algo bien importante es la manera de facilitar los trámites de pago y atacar también la mafia que algunos tienen con el efectivo, se está trabajando en una plataforma que está casi lista para el pago electrónico de las cajas de CLAP, por medio del código QR del Carnet de la Patria. Nosotros seguimos avanzando en revolución y optimizando la atención social a los venezolanos.

Imperio ¡huele a azufre!

Luego de 10 años del imponente discurso de nuestro comandante y líder eterno Hugo Chávez, nuestra posición antimperialista, bolivariana y radicalmente chavista sigue con la llama de la paz, la independencia y la soberanía más viva y latente que nunca.

Venezuela es hoy día un pueblo despierto que no se intimida ante las aberraciones de quienes han tenido que recular en acciones que saben que no serán permitidas jamás y que además son rechazadas por más de 60 países que apoyan la democracia plena en este suelo patrio.

El liderazgo de Chávez y su posición firme ante un imperio que pretende socavar la libertad de este pueblo siguen latente. Estoy seguro que nuestro país se levantara de esta situación compleja, porque tiene un Gobierno comprometido con su pueblo, Maduro se ha convertido en el protector de esta nación y le hemos visto soportar diversos embates de quienes hoy nos adversan, no sólo fuera de nuestras fronteras, sino de una oligarquía fascista enquistada en este suelo. Seguiremos venciendo y seguiremos siendo libres e independientes.

