“Gobiernos local, regional y nacional deben dar atención a Puerto Cabello”

PUERTO CABELLO, (Especial).- El diputado y presidente de UNT en Carabobo, Ylidio Abreu exigió este miércoles al gobierno municipal, regional y nacional, no como diputado, sino como ciudadano de este municipio, que envíen las cuadrillas con los hidrojets y camiones cisternas para llevarle agua a la gente, para ayudarlos a lavar sus casas, para que puedan cocinar, atención médica inmediata, que atiendan a la población infantil y adulta de nuestro municipio, hay miles de familias que perdieron sus enseres.

Abreu denunció cómo las lluvias han hecho estragos en más de 80 comunidades del municipio Puerto Cabello, además de la autopista Valencia-Puerto Cabello que desde la noche del martes presentó varios deslaves, grandes rocas y árboles caídos que obstruyeron la vía durante más de cuatro horas la noche del pasado martes.

“Han sido afectadas severamente las parroquias: Democracia, Juan José Flores y Goaigoaza, debido a que tres ríos importantes: el San Esteban, Goaigoaza y Aguas Calientes se desbordaron, afectando urbanizaciones como Los Cocos, Santa Eduvigis y zonas populares como Jesús Todopoderoso y Santa Inés, en las que el agua incluso entraba por encima de la estatura promedio de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares, ya que el agua los dejó además sin absolutamente nada”, explicó Abreu.

Ylidio Abreu agregó que al revisar zonas de Puerto Cabello efectivamente se debe reconocer que hay comunidades que están muy cercanas a las montañas, quebradas y cauces de algunos ríos, por ejemplo en Goaigoaza hace cuatro años se vivió una situación similar, aunque esta vez fue mucho más fuerte, pero una comunidad como La Belisa en la que está canalizado el río no tiene justificación que esto suceda, entendemos que la naturaleza juega un papel importante en esto, sin embargo, no es menos cierto que el gobierno municipal, el gobierno regional y nacional no han hecho el dragado de los ríos ni la limpieza de los canales, hay canales como el de Santa Cruz y Santa Eduvigis que están totalmente tapiados de barro, monte y basura, esto evidentemente agravó la situación.

Hemos visitado diversas zonas como el casco de Goaigoaza, San Lorenzo, Cariaprima, entre otros, dijo el diputado porteño, quien además destacó incluso que el puente que comunica a estas comunidades cedió en 75%, lo que deja incomunicada a toda esta zona, “por supuesto exigimos desde ya la reparación de este puente, así como una de las canchas deportivas fue totalmente devastada y arrasada por el agua”.

Asimismo, manifestó que “en comunidades como La Belisa, una zona popular, hace más de 50 años no se veía una situación como esta, en la que el canal se desbordó completamente con agua de más de un metro y medio de altura por encima de las casas”.

Enfatizó en la necesidad de que se haga un trabajo preventivo por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, aseguró que cerca del mediodía de este miércoles, después de tanto insistir a través de los medios de comunicación locales, es que se apareció el gobierno municipal con una máquina en estos canales, por eso nos preguntamos: “¿si esta máquina hubiese trabajado hace algunos días no se hubiere podido evitar la tragedia que hoy vemos en Puerto Cabello?, por eso aprovechamos la oportunidad para exigirles que envíen cuadrillas y camiones cisternas para auxiliar a nuestro pueblo.

Del mismo modo, exigió que los enseres de todos los porteños que los perdieron sean restituidos, desde el gobierno hablan de un programa que se llama “Tu Casa Bien Equipada” y que entregan aires acondicionados, televisores, cocinas y neveras; bueno que se ocupen esta vez de nuestra gente y no como hace cuatro años que hicieron el censo pero jamás llegaron los electrodomésticos a nuestro pueblo y la exigencia se la hacemos a los tres niveles de gobierno, hay que darle atención integral a nuestra gente.