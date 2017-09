Juntos por la felicidad del sector Vieja Taborda Oeste

César Guilarte/ Foto: Kevys Aponte

Luego de incontables reclamos, decenas de gestiones y muchas promesas, la empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro), junto con el luchador social, Julio Pitre, vecinos del sector de Vieja Taborda y el Consejo Comunal de la misma comunidad, fue posible la solución en la reparación del tubo matriz que estaba fracturado desde hace algún tiempo.

Así lo dio a conocer Jesús Bermejo, vocero principal del Comité de Vivienda y Hábitat de Vieja Taborda, quien hizo el llamado a todos los vecinos de esa comunidad a mantener el buen estado de la tubería reparada. Asimismo recordó los muchos esfuerzos que hicieron para la reparación de la tubería ubicada en la autopista sentido Valencia – Puerto Cabello”.

Bermejo añadió “quiero exhortar a las personas que residen en Vieja Taborda, a que corrijan los botes de aguas que presentan las tuberías dentro de sus hogares; por ahora no todos están siendo beneficiados con el vital líquido, aún falta por hacer para que disfruten del recurso hídrico”.

El vocero comunal aclaró que todos tienen hasta este domingo 17 para hacer las reparaciones, ya que en reunión de asambleas de ciudadanos efectuadas en la comunidad, las familias, el día 6 de septiembre quedaron de acuerdo e incluso firmaron las actas correspondientes, es por ello, quien no acate el llamado se le clausurará el suministro del líquido. Es de resaltar que desde muy temprano, el día fijado estarán realizado un recorrido por todo el barrio para contactar las reparaciones de las tomas hogareñas.

Igualmente manifestó “también quiero hacer un llamado de atención a todas aquellas personas que les encanta quemar basura y lanzar cachivaches, para que saquen lo que no necesiten de sus hogares el día que pasa el camión del aseo urbano; pues el mismo está haciendo su recorrido normal y no hacerlo cuando éste haya pasado”.

Por otro lado el representante de Hábitat y Vivienda recordó “nosotros podemos vivir en un barrio pero siempre tenemos que tener la humildad y la limpieza porque estos valores prevalece mucho, así que el llamado de concienciación es para todos los vecinos de la comunidad Vieja Taborda Oeste para que luego no vayan a decir que no se les hizo el llamado respectivo y les recuerdo, ya que se fijó en una Asamblea de Ciudadanos del Plan de Gobierno 2017-2018 el pasado 6 de septiembre, asimismo aclaro que no fue el Consejo Comunal que dictó estas medidas”, concluyó.

Del igual manera, Bermejo extendió el llamado para todos aquellos vecinos que les gustan lavar sus vehículos con mangueras para que lo hagan con tobo, ya que se ahorraría mucha agua que le hace falta a otras familias; “la falta de agua es un problema cada vez más importante, todos debemos tomar conciencia de la importancia de ésta e intentar poner nuestro granito de arena para ahorrar todo el recurso que podamos, y para ello debemos tener en cuenta unos sencillos gestos cotidianos en nuestros hogares y hacerlo”, finalizó.