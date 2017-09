Las preocupaciones de los porteños serán atendidas en el seno de la ANC

César Guilarte/Foto: César Guilarte

Los comités parroquiales constituyentistas recogerán las inquietudes y problemáticas de los habitantes de Puerto Cabello en las ocho parroquias, a través del “buzón móvil”, atendiendo el llamado que hiciera el Presidente Nicolás Maduro para una nueva consulta popular a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para acatar las decisiones del pueblo originario.

Lester Matute, excandidato a la Asamblea Nacional Constituyente en al ámbito territorial, hizo el llamado a los habitantes de Puerto Cabello, en especial a los vecinos de la parroquia Goaigoaza, sector Jesús de Nazareth, que estarán recorriendo casa por casa, calle por calle, avenida por avenida, hoy a partir de las 4:30 de la tarde, con el fin de recabar las diferentes intranquilidades que afectan a los vecinos de la jurisdicción de este pedacito de cielo.

Matute informó: “hemos juramentados a lo largo y ancho de Puerto Cabello, en las ocho parroquias que lo conforman, a los comités parroquiales constituyentistas con el objetivo de recoger las propuestas de nuestro pueblo y llevárselas directamente al seno de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”.

De igual manera Matute agregó: “el buzón móvil comenzará en el municipio Goaigoaza, específicamente en el sector Jesús de Nazareth, no queremos otro consejero que el pueblo mismo, no queremos que el pueblo sea aislado, aprovechen esta oportunidad para hacer una máxima participación popular, realicen sus debates en las calles, que todas las propuestas que se emanen de estas asambleas no sean metidas en cuatro paredes ni mucho menos sean engavetados y olvidadas”.

Igualmente añadió: “el buzón móvil tendrá el siguiente cronograma una vez culminado con los amigos de Jesús de Nazareth; estaremos el día jueves en la parroquia Fraternidad, el viernes en la parroquia Salom, particularmente en San Esteban Pueblo; sábado y domingo se hará el recorrido en “Juan José Flores”, es el programa de esta semana, y donde todos los habitantes pueden hacer llegar sus quejas, inquietudes o problemáticas a través de un papelito o proyecto según sea el caso. Para las demás parroquias la próxima semana se estarán anunciando los días de las visitas del buzón móvil”.

En otro orden, Matute aclaró que “los comités parroquiales constituyentistas se desplazarán en respaldo a Rafael Lacava, el candidato de la revolución a la gobernación del estado Carabobo, como pieza fundamental para llevar la voz del pueblo”.

Asimismo, hizo el llamado a la justicia venezolana para que tome cartas en el asunto de los 200 millones de bolívares que le fueron encontrados a la dirigente opositora de Voluntad Popular, Lilian Tintori, para que explique la verdad del destino final de este efectivo, donde apuntó: “¿cómo es posible que los diferentes bancos a nosotros nos dan máximo 20 mil bolívares?, sabemos que hay problemas con el efectivo, pero cómo es permisible que esta señora tenga tanta cantidad de dinero”, concluyó.