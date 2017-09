Conquistar la paz

Antonio Pérez Esclarín

En los numerosos talleres, cursos y conferencias que en estos últimos años he dictado a miles de educadores y ciudadanos a lo largo y ancho de toda Venezuela, he incorporado la siguiente parábola, como un aporte para construir la paz y superar la extrema polarización y división que estamos viviendo:

“Un viejo maestro preguntó a sus discípulos si alguno le podía decir cuál era el momento en que terminaba la noche y comenzaba el día.

-¿Cuando ya podemos distinguir a lo lejos entre un perro y una oveja? –preguntó uno de ellos.

El viejo maestro negó con su cabeza.

-¿Será cuando en la neblina lechosa del amanecer podemos distinguir una ceiba de un samán? –se aventuró otro.

-¡Tampoco! –respondió con convicción el maestro.

Los discípulos se miraron desconcertados:

-Entonces, ¿cómo podemos saber el preciso momento en que uno puede decir “hasta aquí llegó la noche y está comenzando el día”? –preguntaron ansiosos.

El viejo maestro los miró con sus ojos mansos de sabio y les dijo:

-Cuando tú miras el rostro de cualquiera y puedes ver en él la cara de tu hermano o de tu hermana. En ese momento comienza a amanecer en tu corazón. Si no eres capaz de eso, sigues en la noche”.

Necesitamos con urgencia recuperar una mirada cariñosa e inclusiva para vernos como conciudadanos y hermanos y no como rivales o enemigos. Al enemigo se le combate y destruye con violencia. Al hermano se le acepta con cariño a pesar de las diferencias. La genuina democracia es un poema de la diversidad y no sólo tolera, sino que celebra que seamos diferentes. Diferentes pero iguales. Precisamente porque todos somos iguales, todos tenemos derecho a pensar y decidir de un modo diferente dentro de las normas de la convivencia que regulan los derechos humanos y los marcos constitucionales. Pretender que todos pensemos igual, castigar a los que piensan distinto, cerrar emisoras, es destruir la convivencia y la democracia. De ahí la necesidad de que la Constituyente se transforme en un espacio de verdadero debate, análisis y discusión, expresión de la diversidad y el pluralismo, y no de aclamación visceral, sin la debida reflexión, de lo que propongan algunos supuestos líderes, que recurrieron a ella para atornillarse en el poder. Tampoco puede ser un espacio para eliminar políticamente a algunos líderes de la oposición y alimentar el odio y la venganza.

Venezuela nos necesita a todos. Es tiempo para el diálogo, la negociación, el reencuentro y el trabajo compartido para superar juntos los gravísimos problemas que tenemos, entre ellos el de la inseguridad, el hambre, la escasez de medicinas, la corrupción, el desabastecimiento, la inflación, la violencia, la improductividad.

Está bien claro que la Constituyente no va a resolver los problemas. Leyes, proclamas y deseos no aportan soluciones. Ni los resolveremos agudizando las medidas y conductas que nos llevaron a la grave situación que estamos viviendo. En sus propagandas, los candidatos a la Constituyente se comprometieron todos a buscar la paz. Esperamos que cumplan lo prometido y depongan las actitudes y medidas que supongan una agudización de los conflictos y un aumento de la división y la rabia. Es la hora de los ciudadanos y de Políticos con mayúscula, capaces de volver a cimentar la política sobre la ética, ejemplos de humildad y honestidad, dispuestos siempre a escuchar y anteponer los intereses del país y de la gente sobre sus propios intereses, o los de su ideología. La paz verdadera se asienta sobre las bases del trabajo, la unión, la justicia y la verdad.

pesclarin@gmail.com

@pesclarin

www.antonioperezesclarin.com