“No hay inconvenientes para inhabilitar a Feo La Cruz”

Williams Salazar Fernández/wsalazarfernandez@gmail.com/ Foto: Kevys Aponte Capuano

El dirigente local de Voluntad Popular, Antonio “Tonino” Saraullo, ratificó su convicción en cuanto a la aspiración de Alejandro Feo La Cruz para la Gobernación de la entidad carabobeña. Asimismo, desestimó una eventual inhabilitación al Alcalde de Naguanagua, pues a su juicio no existen elementos que lo vinculen con acciones de violencia.

“Todas las veces que ha participado en los medios de comunicación, ha llamado a la pacificación, a la protesta pacífica, creo que no hay ningún inconveniente para que la Comisión de la Verdad involucre a Feo La Cruz en hechos violentos en Carabobo”, aseveró Saraullo. Denunció “una especie de laboratorio de guerra sucia” contra la mencionada candidatura.

En otro aspecto, consideró que una de las causas de la emigración venezolana es que no existen mecanismos para que el sector privado genere fuentes de empleo además de lo que, bajo su perspectiva, representa una crisis humanitaria. Por último, opinó que la Asamblea Nacional Constituyente sólo ha empeorado la crisis que se vive en este país.

“El Gobierno no reconoce a uno de los poderes constituidos como lo es la Asamblea Nacional y no hay democracia sin AN, porque el Poder Legislativo es el foro natural de toda democracia”, concluyó “Tonino”.