Diálogo de sordos

Marianella Salazar / El Nacional

En la oposición no terminamos de entendernos. Después de tantos estropicios dejados por las protestas de abril a julio, con un saldo espeluznante de 133 muertos, 4.000 heridos, más de 5.000 presos, desapariciones forzosas y casos de personas torturadas -que han sido denunciadas en el informe sobre Venezuela del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU-, la dirigencia representada en la MUD, la misma que no supo o no quiso cobrar la rotunda victoria del plebiscito del 16 de julio, como si no hubieran ocurrido todos esos horrores, llama a participar en unas elecciones de gobernadores aceptando las reglas de juego impuestas por un organismo electoral tramposo y un gobierno dictatorial cada vez más aislado de la comunidad internacional, pero que avanza en su propósito de instaurar un Estado comunal.

El llamado lo hace la MUD el mismo día cruel en que el alcalde opositor David Smolansky es destituido y condenado a prisión. Con razón el depuesto alcalde de El Hatillo, desde la clandestinidad, sostiene que el contexto actual del país no es el apropiado para participar en los comicios electorales y que no hay garantías para unas elecciones libres y transparentes.

Smolansky pone el dedo en la llaga al señalar que “muchos de los que aspiran a gobernaciones quizás les toque su número antes de las elecciones”, en alusión a los dictámenes de la comisión de la verdad, que ha desatado una verdadera cacería de brujas contra toda disidencia. Igual que el exiliado alcalde Ramón Muchacho, señala que en este momento no hay salida electoral.

Me resultan incomprensibles los argumentos sobre la no entrega de los “espacios”, cuando en realidad no pudieron defender el gran espacio que ha sido la Asamblea Nacional, y dejaron pasar el tiempo sin tomar las decisiones oportunas para evitar la tragedia de verse despojados de sus competencias y ser disueltos de facto. Al final, las retrecherías de Ramos Allup, que fueron tan aplaudidas por la galería, resultaron inútiles e ineficientes.

En esta dictadura los únicos espacios que están garantizados se encuentran en Ramo Verde o en la sede del Sebin, en el Helicoide. Si ganas un espacio te lo arrebatan con las trampas automatizadas del CNE, como lo acaba de confesar Smartmatic. Hay un CNE fraudulento y unos dirigentes opositores que lo avalan, porque es el mismo delito inflar votos que no cumplir con el mandato popular del 6 de diciembre de 2015 y del 16 de julio de 2017.

No se entiende por qué la MUD no participó en la asamblea nacional constituyente y le dejó al oficialismo todo ese espacio con suprapoderes incluidos, pero ahora sí cree que serán respetados los resultados de las elecciones regionales. No se explica o no entendemos.

Se está formando una atmósfera espesa en la oposición que gira circularmente sin encontrar salida. Es el llamado diálogo de sordos. Escuchamos argumentos pueriles para justificar la participación en este proceso electoral, como uno repetido por algunos dirigentes de que, al concurrir la oposición, el gobierno no las realizaría porque se sabe derrotado. Muy por el contrario, las adelantó para octubre.

He escuchado a más gente que habla en vano. Allí están las declaraciones de un hombre inteligente y ponderado, como el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, señalando que “las regionales son un teatro y la oposición participa para desmontarlo”. ¿Qué quieren que les diga? Hay escenarios que no cambian en el gran teatro de la política venezolana; las regionales son un tremendo montaje y saldrá de nuevo la rectora Tibisay Lucena, con sus predecibles resultados alterados, llevándose por el medio hasta la tela del telón.