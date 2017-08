“Carabobo tendrá primarias de oposición”

Tomado de El Carabobeño

El objetivo para Ylidio De Abreu está bien definido: Ser gobernador de Carabobo. También sabe que debe seguir el camino democrático. No está negado al consenso, pero está convencido que las primarias son la opción para definir quién será el candidato por la oposición para las elecciones regionales de octubre, según una nota colgada en la pagina web de El Carabobeño.

Así despejó las dudas que había en la región en torno a una posible declinación de su aspiración para apoyar la postulación de Alejandro Feo La Cruz, durante un anuncio que se haría el próximo viernes. “Ten la seguridad que ese día no hay rueda de prensa y si la convocamos será para cualquier otra cosa”.

Durante una visita a la redacción de El Carabobeño, el candidato abanderado por Un Nuevo Tiempo (UNT), Avanzada Progresista (AP), Causa R y Por Mi Pueblo, aseguró que se ha sentado a conversar en varias oportunidades con Feo La Cruz. “Claro que he hablado con él, con todos, los demócratas hacemos eso. Revisamos pros y contras, estadísticas, encuestas, fortalezas, debilidades y avanzamos”.

Fue insistente: “No tengo problemas con un escenario ni con el otro. Yo también he sido candidato por consenso. Pero la mejor manera de dirimir cuál debe ser el candidato es, sin duda, dejar que el pueblo tome su decisión”.

“Lacava candidato de la miseria”

De Abreu conoce muy bien a su adversario oficialista. En dos oportunidades se enfrentó a Rafael Lacava en la contienda por la alcaldía de Puerto Cabello, que ganó en ambas ocasiones el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero tuvo un tercer chance. Fue durante las parlamentarias de 2015, cuando logró vencer a la candidata de Lacava “por un palizón”.

Recordó que en esa oportunidad, desde la alcaldía se hizo uso y abuso del poder. “Chantajearon a quienes trabajan para las empresas del Estado y en Puerto Cabello y Juan José Mora la mayoría de la población trabaja para ellos. Encadenaron los medios de comunicación para ellos solos, sobre todo las emisoras de radio en programas donde me retaban, decían que el candidato a vencer era él, Lacava, y lo hicimos”.

Para él, el abanderado por el Gobierno no es un obstáculo a vencer. “Yo conozco sus debilidades y cuando el pueblo de Carabobo me elija como su candidato a la gobernación en las primarias le ganaremos a él otra vez, porque yo no me ocupo del adversario, me ocupo de hacer las propuestas que tengo y de hablar con nuestra gente”.

Su concepto sobre Lacava es claro: “Es el candidato del hambre, el desabastecimiento, la miseria, el responsable de que muchos estén buscando en la basura algo de comer, de la tragedia, la inseguridad, la corrupción. No tenemos dudas que el candidato de Maduro, sea quien sea, será derrotado”.

Salud y educación: sus prioridades

El plan de gobierno de De Abreu ya está definido. Para él sus prioridades son la educación y la salud de los carabobeños. Sabe que contará con pocos recursos porque la centralización del poder en el Ejecutivo así lo determina. Pero administrará lo que asignen a la gobernación a mejorar la infraestructura de la red primaria de ambulatorios, los hospitales y las instituciones educativas.

Hay otras necesidades de la población de las que también se ocupará. “Lamentablemente hoy están por encima para los venezolanos otras preocupaciones como la miseria, el hambre, la escasez, y que la quincena no alcanza, son grandes temas, pero es necesario un nuevo Gobierno nacional que pueda emprender la recuperación de la economía”.

Dijo que mientras se lucha por salir del presidente Nicolás Maduro hay que seguir trabajando desde las regiones, por eso su postulación a la gobernación. Aseguró que en el peor de los escenarios en diciembre de 2018 habrá elecciones presidenciales. “Así que sólo faltan meses para salir de esto”.

Perfil político

Ylidio De Abreu tiene una larga carrera política. En 1998 fundó la organización política “Puerto Cabello Primero”, dos años después fue candidato a las elecciones municipales de Puerto Cabello; durante el periodo 2004-2008 fue concejal de ese municipio.

En 2007 creó y fue nombrado presidente de “Un Nuevo Tiempo” en Puerto Cabello; en 2012, candidato a la alcaldía nuevamente y asumió la presidencia de UNT en Carabobo; y desde 2015 es diputado de la Asamblea Nacional.