¿Y ahora qué viene?

Miguel Bahachille M. / El Universal

Los subalternos del pueblo, es decir, todos los funcionarios públicos temporalmente comisionados para “administrar” los factores del Estado, como transcurre en sociedades realmente democráticas, persisten en negar los conflictos en vez de acometerlos no obstante que éstos, a la vista de todos, trastornan el sosiego de 30 millones de habitantes. La señora Rodríguez, ex canciller, fungiendo ahora como presidenta de la mundialmente impugnada Asamblea Constituyente, declara que en Venezuela no hay hambre ni crisis humanitaria sino “puro amor”. Quizás sentada en el mullido asiento trasero de su vehículo con vidrios tapiados de negro, no advierte como familias enteras hurgan entre las basuras para comer. Tampoco sufriría por la escasez de medicinas porque indubitablemente puede adquirirlas en el exterior.

Negar los conflictos como dogma compulsivo de una revolución que se dice popular, lejos de configurar la paz como la fantaseada con soberbia por la ex canciller, entre otros personeros ofuscados por el poder, ensancha el desasosiego y la violencia brutalizada. El aluvión propagandista divulgado por cuantiosos medios oficialistas a través de periódicos, radio, TV y canales privados forzados a encadenarse, lejos de convencer develan la farsa del “país feliz, lleno de amor, abastecido y sin conflictos”. Cuando surge alguna premura que aturde la avenencia social, surge la inmediata y editada refutación oficial: “Ese es un problema individual tanto en su manifestación y por su origen; no es asunto ni responsabilidad del gobierno”.

La traza belicosa ha sido práctica rutinaria de los fanáticos de la violencia a partir de la llegada de Chávez al poder. “La revolución bolivariana no genera conflictos sino que corrige los heredados de los oprobiosos 40 años”. Bajo esa trucada metafísica, la constituyente tiene el propósito de enmendar los vicios de la constitución vigente, la propiciada por Chávez. “En el país no hay urgencias sino hechos casuales de poca intensidad incitados por la Derecha”. “Los revolucionarios por el contrario estamos consagrados a ser garantes de la tranquilidad”. Más de 120 asesinados en apenas tres meses de protestas, cientos de heridos y 1.300 presos, ¿son acciones forzosas en pro de la paz?

¿Qué viene ahora? Con jurisdicción absoluta arrogada por una estrafalaria constituyente puede voltearse al país “patas arriba”. Bajo tutela de algunos del PSUV sobradamente conocidos por sus yerros, y con anuencia ciega de otros llegados allí por un turbio albur, 545 personas asumen potestad absoluta a modo del clásico faraón, del Soviet pero tropical, o, peor aún, de la decaída mixtura cubana, “para hacer de todo”. En otras palabras, irreflexivamente autofacultados para derogar o/y aprobar arbitrajes de Estado como por ejemplo designar “útilmente” al nuevo Fiscal General de la República.

Otra vez, ¿qué viene ahora? La halada Constituyente busca anular toda acción procedida de entes vecinales ancestrales. Busca rebajar el potencial humano del venezolano si logra imponer una evaluación pesimista de la democracia. Los violentos, por conveniencia llamados colectivos, facultados para adjudicarse “zonas particulares de resguardo”, persisten en comparar la territorialidad del hombre al de las bestias: “ley del más fuerte”. ¿A qué viene la cita? La selección de constituyentistas se hizo bajo un subaforismo grupal que por conveniencia llamaron comunas. Ardid que logró cancelar la voluntad de 20 millones de vecinos registrados en el CNE.

¿Y ahora? El ejercicio lícito de la violencia, potestad de las Fuerzas Armadas, se ha desbordado de manera cruel contra el residente que protesta pacíficamente. ¿Entonces, qué queda? Los autoritarios sólo le temen al voto. Ciertamente, a través del perfil imperial autoconferido por la ANC, podría anularse cualquier sufragio del país. Sin embargo, sin abandonar la protesta de calle, hay que llegar a ese paraje cívico para evidenciar aún más el perfil despótico del régimen.

El complot se inició adelantando la fecha prevista para ese evento. No es de extrañar que surjan “otras ideas”. Las rectoras del CNE ya están marcadas a nivel mundial por el fraude del 30-J. ¡Preguntar a Smartmatic! Sin embargo la participación masiva en las regionales, además de reafirmar nuestro talante democrático, no del régimen, develarían una vez más cualquier ardid venidero.