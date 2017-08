En Tejerías expusieron preocupación ante las malas condiciones que exhibe un canal

Williams Salazar Fernández wsalazarfernandez@gmail.com /Fotos: Kevys Aponte Capuano

La cuneta que divide Tejerías y Rancho Grande, en la parroquia Bartolomé Salom, se encuentra atiborrada de maleza y basura desde hace varios meses. En ocasiones anteriores, cuando las lluvias han caído fuertemente sobre la zona, los niveles de agua alcanzaron hasta un metro y medio de altura.

Por ello, ciudadanos que moran en las adyacencias del referido canal exteriorizaron su desasosiego con respecto a esta situación. “Nosotros llamamos a las autoridades del municipio a que vengan a resolver este problema, a sacar esa tierra”, exigió Ricardo Contreras en cuanto a la cantidad de sedimentos que también se hallan en el fondo de la zanja.

Según su opinión, la comunidad no ha salido a protestar para evitar conflictos con funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. “Hasta que no haya una desgracia y gente muerta, no va a venir el Gobierno para acá”, continuó Contreras, tras detallar que el problema acumula al menos un año.

En tanto, América Liborius comentó que dicho escenario ha sido presentado a los organismos competentes en múltiples oportunidades, incluso de forma pública a través de distintos medios de comunicación. Sin embargo, los afectados aún no han recibido una respuesta efectiva; debido a que en su vivienda habitan infantes, se vio en la necesidad de construir un muro de contención.

Por otra parte, los vecinos señalaron que un brote de aguas negras (ubicado antes de subir uno de los puentes del sector, a 50 metros del CUAM) también perjudica a la colectividad. Aguardan que los entes encargados se aboquen a solventar ambos percances.