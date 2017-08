Espejo de Vida La riqueza perdida

Héctor J. González Montero

Venezuela era tan rica como Noruega en los años 60. ¿Qué ha pasado? El mal manejo de los recursos petroleros ha llevado a los venezolanos a sufrir una terrible crisis económica. En el año 2016 se dijo que en el subsuelo venezolano reposa la mayor reserva probada de petróleo del planeta. Son 298.350 millones de barriles de crudo, que podrían cubrir la demanda actual de Estados Unidos para los próximos 70 años, según datos del Ministerio de Petróleo. Un verdadero océano de combustible, de riqueza, que, sin embargo, no se corresponde con lo que viven los venezolanos en la superficie. La abundancia de petróleo contrasta con la escasez de todo lo demás. No hay suficientes alimentos y por eso se forman las largas colas de gente que se pelea a las afueras de los supermercados por conseguir algo para comer en casa. Tampoco hay medicinas para todos, ni repuestos para poner en marcha los tractores que permanecen parados en el campo, según cifras de la Federación Nacional de Ganaderos. Venezuela, el país petrolero, es campeón mundial en inflación. Lleva tres años liderando la tabla y ni un Sudán en conflicto podrá arrebatarle el primer puesto en 2016. El Fondo Monetario Internacional, en el informe denominado “Perspectivas económicas: las Américas”, proyecta que la inflación será de 720% en el país gobernado por la Revolución, pero se quedó corto, han comparado el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Venezuela con el de Noruega. Ambas naciones son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y en 1960 la producción de bienes y servicios era muy parecida, pero la brecha hoy en día es enorme. Los europeos tienen un PIB casi seis veces mayor, si se toman en cuenta los datos históricos del Banco Mundial. “Venezuela fue un país muy exitoso precisamente por la renta petrolera hasta los años 70. Esa renta le permitió al país financiar la modernización de los servicios”. ¿Cómo se explica entonces que un país rico como Venezuela hoy sea tan pobre? La respuesta, para muchos, tiene que ver con el propio petróleo, la caída de su valoración en el mercado, pero sobre todo con el manejo y la relación social que históricamente los caribeños han tenido en torno a este recurso, que García Larralde resume de esta manera: “El Estado perceptor de la renta petrolera se convirtió en el agente económico fundamental”. Y todo queda aquí, el país enfrenta hoy no sólo enormes colas para adquirir algún alimento, también estas colas se formar con dificultad para adquirir una bombona de gas doméstico, ya que la falta de suministro cada día empeora. La historia de las crisis venezolanas en los últimos 36 años va de la mano con la fluctuación de los precios petroleros. La sociedad ha vivido en una especie de montaña rusa que ha tenido momentos de bonanza, como los vividos bajo los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1973-1978) y Hugo Chávez (1999-2013), y tiempos de carencias y dificultades, como cuando gobernaba Jaime Lusinchi (1983-1988). Todos influenciados por las cotizaciones petroleras y signadas por el rentismo. En la década de 1970 nació “la gran Venezuela” y el país quiso dejar de ser subdesarrollado para ser desarrollado en corto tiempo. “Hubo enormes inversiones, la industria petroquímica, infraestructura, hubo decretos de aumentos de sueldos y salarios que no guardaban relación con la productividad, una serie de esfuerzos o intervenciones con miras supuestamente a acelerar el desarrollo del país pero que en el fondo distorsionaron enormemente la actividad económica”. ¡La paradoja, de país rico… gente pobre! , ahora con una situación económica, social y política que no tiene comparación, nuestra situación amerita un cambio positivo con inteligencia y aplicando métodos que permitan hacer crecer la economía nacional, la creación de empresas y el fortalecimiento de la capacidad de producción y creación de nuevos empleos. El petróleo, creó una cultura de viveza, riqueza rápida, derechos insensatos y hasta cínicos como el cupo de divisas a viajeros sin viajar, bachaqueo que practicaron algunos de la clase alta, reposeros, la nefasta movilidad laboral, la pensión sin trabajar y jubilaciones antes de tiempo y las misiones, en nombre del petróleo. Dádivas y más dádivas… En el inconsciente ¡Una riqueza de todos!… ¡Eso me toca por derecho! … ¡El alerta de Uslar Pietri!

