Represa de Guri ha colapsado por fuertes precipitaciones

PUERTO ORDAZ.- En el estado Bolívar, la represa de Guri colapsó debido a las fuertes lluvias que han asediado a este estado durante los últimos días, además también influye la apertura de los aliviaderos de la represa

A través de las redes sociales se han difundido distintos vídeos e imágenes sobre las inundaciones que acechan a la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde la represa de Guri ha colapsado debido a las intensas lluvias y la apertura de los aliviadores de la represa.

El diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Millán, informó a través de su cuenta de Twitter sobre la difícil situación que se vive en la localidad.

Millán manifestó: “Guri colapsado. No pueden cerrar compuertas porque podrían romperse los muros. Puerto Ordaz inundado”.

Más de 600 familias perdieron sus enseres

“Tenemos días en estas condiciones. El miércoles nos trajeron un colchón, pero cómo dormimos así, hay demasiada plaga. Yo me mantengo aquí, para no perder mis cosas, porque si me voy cuando regrese no voy a conseguir ni las láminas de zing”, afirmó Luz Marina Orrego, afectada por las lluvias en el estado Bolívar.

Ella es tan sólo una de las más de 100 familias que han sido víctimas de las inundaciones en Ciudad Guayana. Hace unos días el director de Protección Civil (PC), Jorge Galindo, visitó dichos sectores, pero la situación se ha ido agravando y el número de afectados ha aumentado.

Según cifras de organismos de seguridad del municipio Caroní, alrededor de 475 familias se han visto afectadas, 1.083 adultos y 762 niños, para un total de 1.845 personas.

Las parroquias más afectadas por la situación son Dalla Costa y Cachamay. En el caso del sector Acapulco, este quedó totalmente aislado y ha recibido la ayuda es vía fluvial.

Pero fuentes de seguridad aseguran que la situación se mantendrá mientras las lluvias continúen y con los incrementos de los niveles del río la situación es más delicada.

En el caso de Puerto Ordaz, específicamente en la parroquia Cachamay, son seis sectores los que están afectados por las lluvias, los cuales son: José Gregorio Hernández, La Españolita, La Curva, Puerto Libre y Los Monos.

Tan así que la mañana del jueves habitantes de La Curva, en Puerto Ordaz, cerraron la vía para exigir atención por parte de los organismos gubernamentales y municipales del estado.

En el sector José Gregorio Hernández, 40 viviendas han sido afectadas, lo que equivale a 97 familias, 207 adultos y 125 niños; en La Españolita, son 16 casas, 9 familias, 15 adultos y 8 niños.

Mientras que en La Curva, la cifra es de 18 viviendas, 23 familias que representan 57 adultos y 25 niños, en Puerto Libre son 31 casas, que son de 42 familias, 78 adultos y 91 niños.