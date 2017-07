Sinsotrabolpc rechaza la cesión de patios bajo “Alianzas Estratégicas”

Orlando Martínez Maza/ Foto: Internet

La junta directiva del Sindicato Socialista De Trabajadores de Bolivariana de Puertos Puerto Cabello (Sinsotrabolpc), a través de una nota de prensa remitida a este medio impreso, hace público su rechazo a la orden dada por la directiva nacional de Bolipuertos de ceder espacios de la zona primaria portuaria local a la empresa Cuspal, situación que podría dejar sin trabajo a 180 trabajadores del principal puerto de la nación.

Karina Ordóñez, Mónica Martínez, Rafael Dávila, José Querales, Narkys Sánchez, Luis Rodríguez, Jacinto Díaz, Evlic Colina y Alirio Sánchez, representantes sindicales, refirieron en el escrito que Bolipuertos con este anuncio, bajo la figura de “Alianzas Estratégicas”, no reportará ningún beneficio para el muelle porteño y principalmente a su masa laboral, ya que no hay otros puestos de trabajo dentro del recinto marítimo, incluso han hecho reubicaciones de personal sin desmejorarlos en sus condiciones laborales.

“Para agravar la situación, este contrato con la empresa Cuspal se estableció más que como una alianza parece una cesión de los patios, la cual está afectando la estabilidad laboral de sus trabajadores; del mismo modo, la alianza con Cuspal no reporta ningún beneficio para Bolipuertos, visto que no recibirá ninguna contraprestación por ello, ya que no se estableció el monto de inversión que debe hacer Cuspal ni se determinó el porcentaje de participación en los beneficios, y los servicios que se le prestarán no serán facturados en base al Régimen Tarifario nuevo sino al anterior y el control operativo no estará en manos de Bolipuertos”, arengaron en el documento.

No obstante son conscientes que Cuspal es una empresa estatal y como tal es sujeto de privilegios, pero consideran inviable que la alianza no reporte ningún beneficio y que el control operativo de las operaciones de esta compañía no sea de Bolipuertos.

Alianza encarecería valor final de las mercancías

En reiteradas oportunidades Sinsotrabolpc ha ratificado su desacuerdo con que la estatal portuaria establezca sociedades con otras empresas, ya que los trabajadores portuarios están en condiciones de sacar la empresa adelante, aunado al nuevo régimen tarifario portuario que sin duda elevará los ingresos.

Consideran que no es necesario este tipo de uniones y para ellos es desacertada la decisión que pone en peligro la reversión del control de los puertos de minorías para beneficiar al pueblo y tener una real seguridad alimentaria, objetivos que forman parte del legado del expresidente Hugo Chávez Frías.

“El fondo de las alianzas no está claro para nosotros, ya que si los empresarios privados van a realizar las operaciones portuarias en los espacios del administrador portuario, con el personal y maquinaria de Bolivariana de Puertos, a todas luces será Bolivariana de Puertos la que preste el servicio utilizando un intermediario, lo cual, indudablemente encarecerá el valor final de las mercancías que lleguen por todos nuestros puertos, ya que esos privados van a cobrar sus tarifas superiores a las oficiales de Bolivariana de Puertos”.

Llamado a autoridades locales

Los representantes de Sinsotrabolpc llaman la atención al presidente Nicolás Maduro; al presidente de Bolipuertos, MG. Efraín Velazco Lugo, y al Inspector del Trabajo, Mauricio Bastidas, a fin de que escuchen a la masa laboral que hace vida en el puerto local y reviertan tal decisión en vista de la temeraria e inestable situación laboral de estos trabajadores y exigieron al personal de Cuspal que maneje con respeto a los empleados de Bolipuertos, en vista de su público y notorio trato grosero y abusivo.

“Vemos amenazada nuestra estabilidad laboral, aun más con esto tememos que se repita la triste historia del INP, acción por la cual más de siete mil padres de familia quedaron sin empleo.