Simulacro electoral tendrá dos mil puntos desplegados a nivel nacional

CARACAS.- Este domingo 16 de julio se dispondrán 2.000 puntos y el mismo número de máquinas para el simulacro electoral de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ratificó este miércoles el candidato Héctor Rodríguez.

Durante una reunión con periodistas, Rodríguez señaló que el simulacro se realizará en todo el territorio nacional.

El aspirante a la ANC aseveró que el objetivo principal del proceso constituyente es garantizar la paz del país y evitar una guerra civil en el territorio nacional.

A su juicio, la oposición está entrampada en la violencia de algunos sectores radicales. “Hay que dialogar y hay que buscar la forma de encontrarnos”, destacó.

Rodríguez manifestó que la oposición debió participar en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Aseveró el dirigente político que aunque la oposición no quiere dialogar, “pero nosotros les tendemos la mano y convocamos la ANC para generar un gran diálogo nacional”.

Dijo que es absolutamente legal el proceso constituyente; “no hay manera de negar que el proceso constituyente es legal y democrático”.

Rodríguez ratificó que la elección del 30 de julio será universal, secreta y directa.

Por su parte, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que 150 mil funcionarios del Plan República brindarán seguridad durante los comicios de la ANC el próximo 30 de julio.

El CNE informó algunas medidas de seguridad concretas que llevarán a cabo el domingo 30 de julio cuando se tiene previsto la elección de miembros a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Aseveró que procuran la seguridad del proceso. “Estamos brindando todas las garantías que hemos brindado a todos los procesos electorales, que no han sido pocos”, enfatizó además.

Recordó que en directorio fue decidido ampliar el periodo de seguridad de 200 a 500 metros. “Estamos haciendo un reforzamiento de su resguardo con el Plan República (…). Le hemos solicitado al Ejecutivo que, temporalmente, desde que tomemos los centros de votación hasta que sean entregados a los colegios sean designados como zonas de seguridad”, señaló.

Lucena informó que debido a que este proceso electoral se realiza en un momento complejo, a diferencia de otras oportunidades cuando el CNE toma los centros de votación desde el miércoles anterior a la realización de unos comicios, esta vez los centros electorales serán tomados por el Plan República desde el fin de semana anterior, es decir, el domingo 23 de julio.

El ente electoral también identificó algunos centros de votación que evalúa como “inseguros”, una “amenaza para la participación soberana de los electores”. Para ellos decidió un plan de contingencia de reubicación de los electores, con el propósito de garantizar su expresión el 30 de julio.

Igualmente, en esos centros de votación localizados en “zonas álgidas”, porque podrían registrarse en ellos situaciones de violencia, donde “pretendan suspender el proceso electoral”, la presidenta del CNE advirtió que si se constata algún hecho que impida que los funcionarios del ente electoral puedan realizar sus funciones, entonces se procederá a cerrarlos de manera permanente, perdiendo con ello su estatus como centro de votación y siendo reubicados los electores que ahí sufragan en otros centros electorales para futuras oportunidades de sufragio, mencionando de una vez la elección de gobernadores fijada para el 10 de diciembre.

“No permitiremos que el radicalismo violento lesione la oportunidad de expresarnos libremente y en paz, como el pueblo democrático que somos”, afirmó la presidenta del CNE.

De quienes están en contra de este proceso, Lucena dijo que “pueden no estar de acuerdo, pueden incluso no participar, lo que no se puede es impedirlo”.

“No se puede impedir un proceso electoral, como no se puede impedir el voto de los venezolanos (…). Impedir que se vaya a un proceso electoral convocado no sólo es profundamente antidemocrático (…), porque se atenta al corazón mismo de la democracia y de los derechos humanos, también es un delito”, resaltó.

Defendió la importancia de esta elección Constituyente afirmando que “el mecanismo constituyente resulta tan urgente como el resguardo de la paz” y “este proceso debe ser una herramienta para el diálogo”.

CNE desconoce consulta popular de la MUD

“Hay sólo un evento el domingo, el simulacro”, enfatizó la presidenta del CNE al referirse al simulacro de votación para familiarizar a los electores con la elección de miembros a la Constituyente, fijada para el 30 de julio.

De esta manera restó valor a la consulta popular convocada para el próximo domingo 16 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que busca consultar a la ciudadanía su opinión, entre otros aspectos, sobre la ANC convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.