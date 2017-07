Matson C: El pueblo pide parar la “Guachafita” de peleas entre Gobierno y Oposición

Desde ayer se dio inicio a la Campaña Electoral de la Constituyente del 09 al 27 de Julio (si se sigue el cronograma porque a nivel internacional dicen que para poder dialogar se debe detener la elección de ANC y el plebiscito), lo repetiré hasta el cansancio los objetivos que se buscan con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es lograr que las grandes misiones como: Barrio Adentro, Robinson, Sucre, GMVV, y los logros sociales a pensionados, jubilados, artesanos, cultores, etc., tengan un rango Constitucional y se consoliden como parte del sistema social venezolano, pero lo que nadie puede salir a decir es que la Constituyente va a solucionar la crisis que vive el país, ni puede ser un arma de retaliación política, debemos hablarle con la verdad al pueblo, la ANC es un camino para tratar de lograr la paz y para corregir lo que debamos corregir, pues reconozco que hemos cometidos errores en la revolución pero mientras la oposición no acepte la ANC o se siente a dialogar no será posible alcanzar esto, así lo expresó Matson Caldera alcalde de Juan José Mora.

Prosiguió, ha sido una estrategia política acertada la liberación de Leopoldo López, porque desarticula a la MUD de cara a las Elecciones a Gobernadores, pues deben darse duro en la mesa para ponerse de acuerdo y abre el camino para el diálogo que nos puede llevar a la paz, debemos reconocer que hay una resistencia a la Constituyente del propio “pueblo de a pie”, pues hay encuestas serias que muestran que solo un 20% de los venezolanos inscritos en el CNE, tienen intención real de ir a votar para la ANC el 30 de julio, en el Gobierno se espera que 4,5 millones de empleados públicos y todos los beneficiados de Grandes Misiones acudan a votar, pero es claro que aùn con los beneficios que pueda ofrecer la Constituyente, se han sembrado dudas en el pueblo, porque algunos consideran que el diálogo, la negociación y los acuerdos debieron ser primero para que la elección de ANC fuera valida, otros expresan que es una forma de atornillarnos los revolucionarios en el poder, pero sin darle solución a los principales problemas del país por eso dudan y una mayoría del pueblo pide parar “La Guachafita” de peleas entre el Gobierno y la Oposición pues están cansados de vivir todos los días esta confrontación que a ningún lado nos ha llevado y por eso temen que la ANC, una vez instalada agudice más la confrontación política en el país, en vez de apaciguarla y la MUD aprovecha estas dudas para satanizar la Constituyente expresando que luego de electa la ANC, no habrán mas elecciones en el país (algo ilógico pero hay quienes se lo creen), así que los candidatos a la ANC, deben debatir todos estos aspectos al emitir sus discursos y llevar un mensaje de paz, esperanza y unidad nacional que motive al elector a votar.

Es una ironía ver a la MUD, celebrar 100 días de protestas y vandalismo donde apedrean con pasajeros a bordo un Bus Yutong y luego los bajan para quemar el bus, pero en días recientes vimos a Colectivos Revolucionarios atacar la Asamblea Nacional que es igual de incorrecto porque sigue siendo la AN un poder público constituido y electo por un pueblo, ambos hechos son irracionales y la violencia política debe ser rechazada por todos los venezolanos venga de donde venga, sostuvo.

En el mismo, orden de ideas el burgomaestre señaló los revolucionarios no podemos actuar o caer en la misma violencia que “grupitos” de la MUD, como diría Gandhi: “Ojo por ojo y el mundo se quedara ciego” ya muchos opositores se han dado cuenta que la MUD “No da pie con bola”, expresión popular que significa que no acierta en algo en particular, pues carecen de estrategias adecuadas pero para mantener a sus seguidores o continuar la confrontación y tratar de ver si asumen la iniciativa de calle por no decir que tratan de ver si pegan una acción que tumbe al gobierno, ahora llaman para el 16 de julio a un Plebiscito elemento que no existe en la Constitución Venezolana y que significa según la real academia: “Apoyo masivo de un pueblo a una determinada causa”, pero el tema es que será un plebiscito sin CNE y sin formas de cuantificar el supuesto respaldo masivo o como lograran que eso sea un acto jurídico legal para su causa.

Finalmente, Caldera argumentó asumo que la MUD en su show mediático busca hacer lo mismo que el 19 de abril de 1810, cuando el clérigo José Cortez de Madariaga le exigió al Capitán General Vicente Emparan su renuncia y cuando Emparan (de tonto) se asomó al balcón y le preguntó a los caraqueños congregados en la Plaza Mayor si estaban o no de acuerdo con su mando; el padre Madariaga se colocó por detrás de él y le hacía seña con el dedo al pueblo de que “NO”, así que imagino este plebiscito será moviendo el “dedito” y la MUD, hará sus tres preguntas queriendo decir es: ¿Esta Ud. de acuerdo o no, con que Nicolás Maduro siga siendo el Presidente de la Republica?. Y terminará el día y nada habrá pasado, porque se quedarán esperando que el Presidente se le asome al balcón para eso, así que eso no tendrá ningún significado legal ni político a lo sumo moral y los seguidores de la MUD regresarán a sus casas, sintiéndose una vez más engañados y frustrados por las falsas expectativas de la dirigencia opositora.