La distorsionada política económica de su gobierno está destruyendo a Maduro

Y será la causa principal de su tremenda derrota el 30 de julio, cuando el pueblo rechace masivamente su proyectada Asamblea Nacional Constituyente. Es importante hablar de las medidas económicas del gobierno de Maduro, a las cuales se les acusa del altísimo costo de la vida del venezolano y ser responsables del alto grado de impopularidad que goza su gobierno. Los especialistas dicen que las políticas económicas del Presidente son muchos anuncios y pocos resultados. O como dicen en el argot popular: “Puro buche y poca pluma.” Prueba de ello es que el pueblo se está muriendo de hambre, y cuando a uno no lo mata la falta de comida, la inexistencia de medicinas a tiempo no lo pelan. Pero de que se muere se muere, por falta de gobierno. Y ahora, después de muerto el drama no termina, como estamos en un gobierno y que socialista, pretenden enterrarlo a uno en “urnas de segunda o tercera clase, hechas con material reciclado de “vidrio y madera que recogen en los basureros”, como que si uno no tuviera familia para que pague un entierro módico y decente que es lo único que uno se lleva después que se muere. “Qué bichos inhumanos son estos especímenes que nos gobiernan.” Desde el aumento de la gasolina hasta la ampliación del cono monetario en el país, son numerosas las medidas económicas que ha dictado el presidente Nicolás Maduro, caracterizadas todas por estar enfocadas hacia un mismo punto: la superación de la supuesta “guerra económica“. Por esta razón, el 17 de febrero de este año presentó lo que denominó como las “tres líneas macro para vencer la inflación“, que incluían medidas para “descubrir y desmontar los sistemas y subsistemas de la guerra económica”, superar el rentismo petrolero y desarrollar la Agenda Económica Bolivariana con nuevos sistemas de “motores” y fuerzas productivas, distributivas, comercializadoras y fijadoras de precios. “Pomposos nombres,” muy bonito en la teoría, pero garrafal en la práctica. La Agenda Económica Bolivariana es para encarar las dificultades, “la crisis por la guerra económica hay que encararla como una oportunidad.” Dijo Maduro recientemente. Agregando que el método principal de la agenda económica es un procedimiento dialogante, convocante, de todas las fuerzas productivas del país”, fueron las palabras del Jefe de Estado en la noche del 17 de febrero, mientras emitía las primeras acciones para “fortalecer la economía“. Una de las principales medidas anunciadas durante aquella alocución fue el aumento de los precios de la gasolina, incrementando en 6.085,56% el valor del litro de 95 octanos y en 1.328,57% el de 91 octanos. Estos anuncios vinieron acompañados por el primer aumento (de los cuatro del año) del sueldo mínimo y de un nuevo sistema cambiario (Dipro y Dicom). Apenas 7 días después, el presidente Maduro ordenó la explotación de las reservas del Arco Minero del Orinoco para “sustituir la dependencia de la renta petrolera”. Entre los minerales a comercializar se encuentran el oro, coltán, diamantes, bauxita y el hierro. Además, especificó que más de 150 empresas de países extranjeros serían responsables de proceder a tales acciones. También anunció la activación de los “15 motores de la Agenda Bolivariana“, los cuales hacen referencia a los nuevos mecanismos para hacer frente a la crisis económica del país, entre los cuales resaltan el de Agricultura Urbana, el Farmacéutico, el del sector Industrial y el de exportaciones. Casi al finalizar el año, también se hizo oficial la ampliación del cono monetario, con billetes de hasta Bs. 20.000. ¿Y qué ha sucedido? FRACASO TOTAL: Las proyecciones económicas del país sólo empeoran, porque el pueblo se sigue muriendo de hambre. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, Venezuela cerró el año 2016 con una inflación por encima de 500% y desempleo de 20%. Los 15 motores de la Agenda Bolivariana, por su parte, no terminan de arrancar, “lo cierto es que los motores de Maduro se le fundieron y tiene al pueblo sumido en la destrucción y el abandono”. El Motor Farmacéutico, por mencionar uno, no ha logrado mejorar el problema de escasez de medicinas que, según la Federación Farmacéutica Venezolana, es superior al 80% y se niegan por “orgullo comunistoide” a no permitir venga la ayuda humanitaria que nos han ofrecido los países del mundo. El expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se pronunció sobre la sentencia del TSJ que declaró inconstitucional una ley que fue aprobada por la mayoría parlamentaria de la AN que declara la crisis humanitaria y permite el auxilio internacional. Los magistrados argumentaron que la Asamblea usurpaba poderes inherentes al Ejecutivo. Para el brillante y experimentado parlamentario, impedir la ayuda humanitaria a los venezolanos es “criminal”, dado que los niveles de escasez de alimentos básicos y medicinas roza el 90% y ha llevado al país a punto de un estallido social con múltiples protestas, que no han terminado todavía, y aún después de tres meses perduran con resultados fatales. “Prefieren que la gente muera que admitir la existencia de la crisis.” *Los minerales del Arco Minero del Orinoco pasaron a ser explotados, en su mayoría, por empresas de China y del Congo, mientras que el nuevo sistema cambiario, conocido como Sistema de Divisas Complementarias (Dicom), y que estaría regulado por el mercado, acumula meses estancado en los 660 bolívares. Con respecto al aumento del precio de la gasolina a comienzos de año, que buscaba eliminar el “contrabando paramilitar” y ajustar el mercado al precio internacional, no pudo evitar la suspensión de venta de gasolina en varios estados del país por, precisamente lo que el Gobierno quería superar: escasez de combustible. El dólar paralelo ha aumentado 14%, ésta semana especialistas insisten en que el gobierno también ha impulsado al paralelo con el aumento de la liquidez monetaria. El Banco Central de Venezuela anunció el aumento de las bandas para las subastas del Dicom y el dólar paralelo dio un nuevo salto, para volver a impactar el bolsillo de los venezolanos. Ayer la cotización en el mercado no oficial subió hasta acumular un alza de 14%, en comparación con el lunes. En lo que va de año el dólar paralelo ha aumentado 155%. Economistas han insistido en que el paralelo sube porque la oferta de divisas en los mercados oficiales es muy restringida y las personas deben recurrir a otros mercados. Hasta mayo, el gobierno liquidaba al sector privado 5,6 millones de dólares por día, según cifras de Ecoanalítica, es decir, que a la semana se liquidaba en promedio 28 millones de dólares, un monto muy por debajo de las necesidades de las empresas. Sin embargo, con las subastas del nuevo Dicom las asignaciones semanales han caído más. En la subasta en la que más se asignaron divisas, se colocaron 26,85 millones de dólares. Especialistas insisten en que el gobierno también ha impulsado al paralelo con el aumento de la liquidez monetaria. “Síntesis Financiera” sostuvo que hasta el 26 de mayo, la variación interanual de la liquidez monetaria alcanzó 265% y la base monetaria aumentó 428%. Los economistas aseguran que el hecho de que haya más dinero en la calle, impulsa la demanda de dólares, pues la gente busca resguardarse y una forma de hacerlo es comprando divisas. Agregan que las expectativas también inciden. Las personas creen que el dólar va a seguir subiendo y por eso se apuran a comprar más, lo que presiona la estabilidad del precio. **Como venezolano que quiere este país y doy mi vida por su progreso y engrandecimiento, le pido de todo corazón a los porteños y los amigos de Morón, no miremos atrás, que no nos tiemble el pulso, vamos el 16 de julio al plebiscito y el 30 de julio hagámosles la señal de costumbre a Maduro y a sus fariseos. Que entiendan de una vez por todas. Venezuela no es Cuba, los venezolanos queremos libertad. Comernos lo que nos dé la gana, cuando sea, sin hacer esas odiosas colas. ¡Para eso trabajamos!

