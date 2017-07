Familia fue ultimada con coctel de medicamentos

LOS TEQUES.- Un coctel de medicamentos mezclados en una taza de avena fueron los ingredientes que utilizó Stefany Martínez para dominar y asesinar a Dayerlin Marín (31) y a sus tres hijos, de siete, ocho y 14 años.

El hallazgo se efectuó este lunes en horas de la tarde en la parte posterior de una vivienda ubicada en la urbanización La Raiza, Municipio Paz Castillo, en el estado Miranda.

Darling Oviedo, madre de Dayerlin, detalló que su hija sufría de un grave trastorno hepático que la obligaba a buscar medicamentos y ayuda a través de las redes sociales, además la obligaba a recluirse en centros de salud, lo que permitió a Martínez acercarse a la familia e involucrarse a tal extremo que la propia madre de la víctima la llegó a considerar como una hija.

Martínez, quien era chef en un restaurante en Baruta, al parecer estaba enamorada de Dayerlin, y habría sido la responsable de interferir en la relación de la víctima con su esposo, quien había emigrado a Perú, llegando al extremo de hacerlos terminar.

Con el coctel Stefany durmió a los niños y luego los asfixió. Dayerlin se defendió, pero la dominó, la apuñaló y asfixió, luego enterró los cuerpos en el patio de tierra de la casa.

“Muchos veían la presencia de Stefany Martínez en la casa junto a Dayerlin como algo raro, pero yo llegué a defenderla, nunca imaginé lo que iba a terminar ocurriendo”.

“Cuando la vi en el Cicpc le pregunté por qué lo hizo, no me miró a los ojos, bajó su mirada y se quedó callada, a una persona que hace un daño tan grande deben encerrarla por toda la vida, ella tiene 21 años y si le dan la pena máxima saldrá cuando tenga 51 años, todavía podrá hacer algo, mientras los niños y mi hija quedarán muertos, eso no es justo”.