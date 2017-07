Crímenes de guerra y lesa humanidad

Julio César Pineda

En el siglo XXI, frente a la soberanía absoluta del Estado y en la defensa incontestable de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, se acepta el principio de injerencia, tanto de los órganos del sistema de Naciones Unidas como de los tribunales encargados de la vigilancia y sanción cuando se atente contra la dignidad humana. Se ha dejado de lado la sola jurisdicción interna y la no intervención. El Derecho se ha internacionalizado y también el Derecho Penal. Es el caso de la Corte Penal Internacional (CPI). La justicia como exigencia del individuo y de la comunidad y como responsabilidad del Estado no puede impedirse bajo la excusa de fronteras nacionales para justificar la impunidad o para fabricar obstáculos a procesos que iniciados por un organismo o un Estado requiera de la complementariedad y la actividad procesal más allá de las fronteras nacionales. Por eso, el nuevo principio de la competencia universal y de la justicia internacional. En el caso venezolano, debemos ser consecuentes con nuestra participación en instituciones internacionales de carácter universal como las Naciones Unidas (ONU) o de carácter sectorial, también globales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unesco, y tantas organizaciones gubernamentales de la cuales somos miembros, igualmente; de las instancias jurisdiccionales a las cuales pertenecemos como la Corte Penal Internacional o el Sistema de Defensa de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). A pesar de que el Ejecutivo se retirará de la organización sin el consentimiento de la Asamblea Nacional, seguimos siendo parte integral por dos años, o del Mercosur, donde el Sistema de Derecho Comunitario y Supranacional también se nos vincula. En el Mercosur, la interrelación económica obliga al compromiso jurídico y a la Cláusula Democrática para cumplir con las dos exigencias de la integración como son: la libertad y la justicia.

Tanto por vía de tratados, como por los procesos de integración, los Estados transfieren competencias a órganos u organismos supranacionales que confluyen en una autolimitación de competencias originarias de los Estados partes. De allí, en el caso de la ONU cuando se considera en el Consejo de Seguridad el caso venezolano, o cuando en la OEA se plantea, y en el Mercosur se toman medidas, el gobierno venezolano no puede bajo la excusa de la “soberanía”, aislar a la nación y a los compromisos de la misma de esas instancias. Nuestra Cancillería debe entender que hay una internacionalización del Derecho Constitucional y que en materia de Derechos Humanos y Democracia priva la defensa de la persona sobre el Estado, más cuando hay normas jurídicas creadas y sanciones que pueden imponerse en el caso de la violación de disposiciones acordadas, porque el Derecho debe hacer realidad la fórmula: normas + hechos + imputaciones y sanciones = norma jurídica tanto nacional como internacional, donde su cumplimiento señala la eficacia del Derecho trascendiendo al concepto del Estado Nacional y a la soberanía estatal, y desplazando la misma del Estado al pueblo y de éste al orden jurídico. La supranacionalidad no atenta con la soberanía de los Estados porque ella no es propiedad del Estado, sino que está inmersa en el sistema jurídico de valores universales. De allí, que una Constituyente y una Constitución que estén fuera del marco del orden jurídico vigente nacional e internacional son un atentado a la democracia y a la paz.

Con los acontecimientos recientes de confrontación y violencia de un pueblo frente a un gobierno, al que su propia fiscal ha dicho que está al margen de la ley, es necesario recordar la vigencia universal del Derecho Internacional Humanitario, cuyo garante es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Y la obligación del gobierno venezolano en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Venezuela forma parte de los 4 convenios de Ginebra de 1949 y de los 2 protocolos de 1977, uno de los cuales se aplica en situaciones de conflicto interno o guerras nacionales. Además, Venezuela es miembro de la Corte Penal Internacional cuyo Estatuto de Roma en su Art. 07 define los crímenes contra la humanidad y, en el Art. 08, los crímenes de guerra. En los crímenes de lesa humanidad están incluidos: el asesinato, el exterminio, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la persecución por motivos políticos, la desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad o la salud mental o física.

La autopista que conduce a la CPI en La Haya, Países Bajos, está abierta desde el 2002, y ya están en prisión o en proceso de juicio, militares, diplomáticos, políticos y gobernantes. Entre ellos al expresidente de Liberia, Charles Taylor, con 50 años de prisión por crímenes de guerra y lesa humanidad.

