Pedro E. Piñate B.

En el país donde el pueblo legítimamente protesta exigiendo democracia y libertad, la gobernabilidad sólo hasta su pleno regreso se posibilitará. La anarquía, como la debacle y el caos imperantes no son casuales. Ellas son parte del plan castrocomunista para adueñarse de Venezuela y sus riquezas, que hasta reciente, venía trabajando casi a perfección. Sin embargo, no contaron con la naturaleza libre de los venezolanos, heredad de nuestros libertadores. Gracias a ella nunca estaremos dispuestos a ser esclavos ni la Venezuela libre, a nada ni nadie nos rendiremos.

Así están vigentes las Órdenes del Supremo Gobierno de la Confederación de Venezuela desde el Palacio Federal, Caracas, 8 de julio de 1811, tras disponer publicar el Acta de Independencia de Venezuela dada en Caracas el 5 de Julio de 1811: “En el concepto de que por la declaratoria de Independencia han obtenido los habitantes de estas provincias y sus confederadas, la dignidad y honrosa vestidura de ciudadanos libres, que es lo más apreciable de la sociedad, el verdadero título del hombre racional, el terror de los ambiciosos y tiranos, y el respeto y consideración de las naciones cultas, deben por lo mismo sostener a toda costa esta dignidad, sacrificando sus pasiones a la razón y a la justicia, uniéndose afectuosa y recíprocamente; y procurando conservar entre sí la paz, fraternidad y confianza que hacen respetables, firmes y estables los estados, cuyos miembros proscriben las preocupaciones insensatas, odios y personalidades, que tanto detestan las sabias máximas naturales, políticas y religiosas”.

Mientras, el hambre aprieta en Venezuela siendo una política perversa de dominación. Al vulnerar con ella el derecho constitucional y humano a la alimentación, la esfera de responsabilidades no puede eludirse. Como parte del plan castrocomunista, la complicidad está a la vista. El pueblo quiere y necesita comer, pero no lo doblegarán hambreándolo, porque el hambre de libertad y democracia supera al de comida. Por eso hasta recuperarlas plenamente, no cesará la resistencia. Tal como confirmaron en la gloria de Carabobo nuestros libertadores, y hoy se reconfirma en las calles luchando contra la opresión, todos los venezolanos somos ciudadanos libres y sostendremos a toda costa esta dignidad.

