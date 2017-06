Mandolfo: Este es el momento de defender la constitución

PUERTO CABELLO, (Especial).-El empresario y luchador social Ángelo Mandolfo afirma que hay momentos para todo en la vida y este es el momento de defender la Constitución.

“Vendrán otros tiempos para aspirar posiciones personales y partidistas, cuestionó”. Pero también recalcó que “este es el de la entrega total por Venezuela, por nuestra patria, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro del país”.

Mandolfo manifestó que esta afirmación la hace sin mezquindad ninguna. “Si triunfa Maduro y su gente, no habrá futuro, no es cuestión de querer, hay que poder y por lo tanto la consigna que se impone es un No rotundo a la Constituyente chimba de Nicolás Maduro y SI al artículo 350 de la Constitución que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Ese SI tiene vigencia”.

El país nacional está preocupado por la posición asumida por el presidente Nicolás Maduro, quien no se ocupa de defender la Constitución sino que se empeña en seguir su constante violación. No le importa la suerte de los venezolanos, o si el pueblo come o se muere de hambre, si tienen o no medicinas, mientras él y sus adláteres, están bien.

Es algo fuera de toda lógica, el caso del Gobernador Francisco Ameliach, quien todo el mundo sabe que hizo una gris y nefasta gestión como Gobernador del Estado Carabobo, y ahora olímpicamente renuncia al cargo, que ya tenía casi un año vencido, para lanzarse como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. En los corrillos políticos se le critica pero más se le condena al Presidente Maduro no tener la suficiente autoridad, para darle un parado.

Como político serio y responsable debió llamarlo a botón, y expresarle: “Reconoce que no hiciste una buena gestión como Gobernador.” Esto no lo digo por capricho, el Presidente Maduro tiene en sus manos los resultados de la evaluación de las mejores encuestadoras del país, que le corroboran lo que estoy diciendo; además los militares le informan todos los días los acontecimientos.

En base a eso Mandolfo señaló que la acción de Nicolás Maduro debió ser “vamos a hacer una cosa, retírate y vete a tus cuarteles de invierno a refrescar tu imagen que cuando yo te necesite te mandaré a llamar.”

Pero no, lo monta de una vez como candidato n° 1 a la Constituyente chimba por este estado, es una burla a los carabobeños”. Por cierto, me dicen que el acto de lanzamiento de su candidatura estaba vacío, no se sabe si fue en su contra o por sacarle el cuerpo a su padrino Diosdado Cabello, quien lo presentó. Desinfle total.

Mandolfo también expresó estar de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el diputado Ylidio Abreu al Diario La Costa en las que afirmaba que el presidente Maduro, por encima de la ley y la constitución que dejó Chávez, le da rienda suelta a la represión contra el pueblo sin ningún pudor, todo esto por mantenerse en el poder indefinidamente.