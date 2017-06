El criollo Edgardo Alfonzo se estrenó como mánager en Clase A

EE.UU.- Edgardo Alfonzo la noche del martes se estrenó como mánager con los Ciclones de Brooklyn, sucursal Clase A corta de los Mets de Nueva York.

El mirandino, de 43 años, no tuvo fortuna en su primer encuentro y su equipo cayó 7-4 ante los Yankees de Staten Island, sucursal de los mulos, en el estadio MCU Park, de Coney Island.

Es la primera experiencia como piloto del exgrandeliga de los Mets de Nueva York, quien estuvo como coach de banco de Brooklyn desde 2014 hasta el año pasado. Según información publicada en el portal web de Cárdenas Sports Media

Sobre su debut como mánager: “Fue una muy bonita experiencia. Lo único malo fue que perdimos, pero jugamos bien. Para este inicio cuento con 11 pitchers, mientras los muchachos que fueron seleccionados en el draft se ponen listos, pero gracias a Dios pudimos jugar bien, a pesar del resultado. Los muchachos hicieron muy buen trabajo y espero que mantengan esa intensidad durante toda la temporada”.

Sobre su nuevo rol y sus expectativas: “Siempre que inicias una nueva temporada, un nuevo reto, hay muchas expectativas y también incógnitas, de qué va a pasar, de cómo va a ser la temporada, pero ya tengo tres años trabajando en esa misma liga, pero ahora lo haré como mánager. La única diferencia como mánager es que vas a tener que tomar decisiones y toda la responsabilidad va a caer a tu alrededor, porque debo estar pendiente de los 30 jugadores y del cuerpo técnico, además de los preparadores físicos y todo el personal que debe estar en la misma página contigo. De resto, el juego te va a ir diciendo a ti lo que vas a hacer, que es una de las cosas en las que me siento más cómodo. Obviamente, el pitching coach va a ser una pieza muy importante, porque lo más difícil son los movimientos de los pitchers, traer al lanzador adecuado para cada situación y ver quién está disponible para ese momento. La responsabilidad será lo único nuevo en esta experiencia. Otra cosa importante es tratar de mantener a los jugadores contentos, que cada quien tenga su chance. Saber cuándo vas a poner a descansar a uno, saber cuándo darle un día libre a un jugador que no se sienta bien en el home plate, hablar con ellos para comunicar las cosas, porque fui jugador de béisbol y uno sabe que todos quieren jugar, que a veces no te sientes cómodo bateando, o cuando quieres hacer cosas demás. Uno como jugador tiene que saber que estos muchachos van a pasar por situaciones que uno ya pasó y hay que estar pendiente de esos detalles. A los muchachos les he dicho que no me engañen a mí, que yo tuve momentos buenos y momentos malos jugando, y sé cómo pueden sentirse cuando estén bien o estén mal, y esa parte yo la voy a entender, y espero que me entiendan también a mí”.