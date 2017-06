¡No hay conflictos; todo bien!

Miguel Bahachille M./El Universal

Los tozudos coristas de la revolución, responsables a partir de 1999 de rendir cuentas sobre el cuadro interno de la nación, insisten en anteponer a sus quehaceres el vocablo “popular” para patentizar el benéfico carácter social de su acción. Sin embargo, están atrapados en un terrible laberinto porque no hay “obra popular ni impopular” para exhibir, aunque para ellos “todo va bien”. ¿Hambre, escasez, inseguridad e inflación?: ¡Mentira! Lo importante es el apócrifo colectivismo así sea arruinador y rechazado por el 90% del país.

Por su parte “el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información”, lejos de brindar esperanzas con sus mensajes en cadena, agrava la incertidumbre. Por ejemplo, la voz de Chávez en los vagones y estaciones del Metro, cantando o clamando “Patria”, lejos de proporcionar sosiego al famélico que viaja sin desayunar ni almorzar, genera incremento de la ira colectiva.

Del volumen de alegatos que fluye por el gigantesco circuito oficial de información es imposible encontrar algún signo que registre la parte fea de nuestra realidad social, como el de la gente comiendo de la basura. Peroratas inservibles y misiones mochas cargadas de corrupción exacerban la ira de quienes reciben un paquete de CLAP “por sorteo”. Nada más irritante para la dignidad y el aliento “popular” que su sustento diario esté supeditado a tretas politiqueras que trasgreden el decoro, orgullo personal y familiar, sobre todo del más pobre. El vecino está impedido de comer cuando y como lo desee. Sin embargo, para el régimen no hay conflictos ni hambre; ¡todo está OK!

El plan marxista está claramente concebido para “domar” nuestra cotidiana vida cultural y afectiva, como ocurrió en la Unión Soviética y hoy sucede en Cuba y Corea del Norte. Sin embargo, el régimen no se da cuenta, o desestima, que el sembrado cultural del venezolano no puede ser reducido como en las plantas con una simple poda. Así se evidencia de las protestas diarias. ¿Es que nada significa que hasta el 7 de junio, en 66 días de protestas, hayan fallecido 72 personas reclamando libertad? (El Nacional). Por otra parte, no obstante la diáspora de jóvenes competentes, el grueso de la familia venezolana no ha perdido su porte para decidir como quiere vivir.

La orientación social se ha hecho más difícil de lo tradicional porque “el casual guía del país”, al igual que su antecesor, sigue empeñado en destruir lo erigido en más de 100 años para sustituirlo por una ficción manifiestamente arruinadora. Chávez se basó en prejuicios sosos para divulgar un marxismo dador de fidedigna justicia que le fuera negada al pueblo en 40 años de democracia representativa. Sin embargo, hoy la gente no tiene qué comer. Decía Chávez en 2007: “No importa andar desnudos, no importa que no tengamos para comer”. Y en el 2012: “no importa si no han asfaltado calles, si no hay luz, si no hay empleo; todo sea por la revolución”. Evidentemente se cumplió su profecía. El país está en ruinas.

Esto da lugar a una extrañación extrema entre querer y poder. No es posible que toda la energía represiva del régimen logre “domar” la justa reclamación de las víctimas directas; es decir, de todo el país. La escasez y el hambre no soportan tiempo de espera asentándose en absurdas fábulas del fenecido. Entonces, ante el fracaso socialista, no queda otra que enfilar toda la energía gubernativa para anular la acción de tradicionales instituciones como la escuela, la Iglesia, el Parlamento y los tribunales. La manoseada Constituyente se inscribe en ese plan envolvente y destructor. Pero, ¿cómo invalidar el sentimiento del 90% del país que exige cambios porque hoy se siente desvalijado y en permanente alerta esquivando el barullo socialista?