Programa de Inamus contra el dengue fumigó manzana “H” de Los Lanceros

PUERTO CABELLO (Prensa Alcaldía).- La Alcaldía Socialista de Puerto Cabello, a través del Instituto Autónomo Municipal de la Salud (Inamus), llevó el programa “Todos Unidos Contra el Dengue” a la comunidad de Los Lanceros, manzana H, así como el consultorio de la Misión Barrio Adentro, como medida preventiva ante posibles enfermedades.

Así lo dio a conocer Lenik Hon, presidenta del referido instituto, quien señaló que esta es la vigésimo tercera semana epidemiológica con cero casos positivos en dengue o chikungunya en la ciudad, sin embargo, ellos efectúan una programación para abordar todas las zonas con mayor vulnerabilidad.

“Nuestro trabajo no es actuar ya cuando se reporten enfermedades, es activarnos de manera anticipada para que exista no un mínimo de proliferación, pero también es importante que las personas no dejen destapados recipientes con agua que permitan al mosquito hacer nido”, dijo.

Destacó el esfuerzo que hace el Gobierno municipal por atender la solicitud de las comunidades siendo la salud una de las prioridades a las que le dan respuestas con labores de fumigación, entrega de equipos médicos, operaciones y un sinfín de donativos para las personas de bajos recursos.

“Seguiremos con estos trabajos cumpliendo con los lineamientos del alcalde Juan Carlos Betancourt Uribe por todas las parroquias de la localidad, cada semana atendemos entre dos y tres sectores, pues el objetivo es que no se propaguen los vectores ni infecciones que atentan contra la salud del pueblo”, añadió.