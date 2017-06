Supuesto agente de PoliMorón habría herido de bala a ciudadano en Morón

Oleg Kostko /Fotos: Gabriel Silva

Aproximadamente a las 8:00 de la mañana de este domingo ingresó a la emergencia del hospital Dr. Adolfo Prince Lara un ciudadano identificado como Arístides José Medina, de 26 años, quien aparentemente recibió un disparo en el miembro inferior derecho a la altura de la ingle. La herida se la habría propinado preuntamente un funcionario de la Policía Municipal de Morón que se encontraba de civil. El hecho ocurrió en el sector Colinas de Mara

El suceso tiene versiones contradictorias, Medina denunció haber sido amedrentado y agredido por el funcionario que le propinó el disparo y los funcionarios de la Policía de Morón aseguraron que el joven los agredió verbalmente y se resistió a la autoridad.

La versión de Medina

Medina relató que él se encontraba en las inmediaciones del sector cuando fue abordado por un funcionario de PoliMorón, quien lo detuvo para inspeccionarlo. Como el funcionario se encontraba de civil él le pidió que le mostrara su identificación. “El me la mostró pero me lanzó la placa en el pecho”, señaló.

Luego de ver la identificación del funcionario él dejo que le revisara el bolso que cargaba, luego Medina relató que el funcionario le pidió que se quitara la ropa para inspeccionarlo, a lo que se rehusó.

“Luego me increpó preguntándome que si yo cargaba drogas escondidas y yo le dije que no”, aseguró. Luego denunció que el funcionario policial comenzó a agredirlo físicamente, por lo que sostuvo una pelea con el funcionario en defensa propia. Acto seguido el funcionario desenfundó su arma y en el forcejeo le propinó el disparo.

“Después del disparo, este funcionario me golpeó en el rostro, luego llegaron más funcionarios de PoliMorón que estaban en el sitio porque allí había una fiesta y varios vecinos que me ayudaron, porque a mí me conocen, además, ellos dicen que yo intenté quitarle la pistola al policía, lo que no es verdad”, expresó.

La versión de los funcionarios

En vista de la denuncia presentada por Medina contra los funcionarios de la Policía de Morón, Diario La Costa se comunicó con los efectivos de la policía mórense para conocer su versión de los hechos. Los funcionarios de PoliMorón indicaron que Medina se encontraba en la zona en estado de ebriedad y que agredió verbalmente a los funcionarios de dicho cuerpo policial que estaban en el sector.

Relataron que uno de los funcionarios intentó requisar a Medina en busca de drogas o algún otro objeto de interés criminalística, pero éste en todo momento presentó resistencia, también indicaron que fue Medina quien habría iniciado la agresión física contra el funcionario que intentó inspeccionarlo y que durante el forcejeo Medina intentó arrebatarle el arma de reglamento al funcionario y la misma se accionó.

Los funcionarios trasladaron a Medina al hospital tipo 1 de Morón para luego referirlo al hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. Informaron que fue puesto a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público.