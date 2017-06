“Si Constituyente no es reconocida por todos seguirá la crisis nacional”

MORÓN, (Especial).- “Recientemente un camarada me decía que yo hacía política ‘Ambigua’ del ‘Bienquedismo’. Me dio curiosidad la frase: si existía o no, aun cuando por inferencia entendí era: “quedar bien”, la busqué en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) y encontré en su primera acepción Bienquedismo: ‘Es Aquello que es objeto de voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien’. En verdad no busco congraciarme con nadie, me debo a todos los morenses, indiferentemente de sus ideologías, y mis autocriticas las hago bajo un precepto: ‘Aún hay tiempo de conservar los logros revolucionarios si corregimos ahora lo que aún pueda corregirse’, así lo expresó Matson Caldera, alcalde del municipio Juan José Mora.

Argumentó, Caldera, “en lo personal, tomaría el Bienquedismo en política como una hipocresía de las relaciones sociales y del interesado “jalabolismo”, es una práctica que se ve muy extendida en ámbitos laborales, familiares, personales o políticos. Porque no sólo quien la practica usaría su concepto original sino que aplicaría una política ambigua para “No cerrarse ninguna puerta” y la de cobarde de no buscar conflictos con nadie, soy una persona de políticas ideológicas claras: chavista, psuvista, gramscista y con los demás tengo claras diferencias revolucionarias sobre la forma de llevar la crisis del país. El primer problema del país es lo político, desde la llegada al poder de la revolución se ha tenido que enfrentar a una guerra NO convencional de los EE.UU. y a lo interno de la oposición venezolana que han agravado la crisis del país pero debemos reconocer que somos nosotros como Gobierno los creadores de la crisis del país porque quienes asumimos cargos políticos, Gerencia de Empresas Publicas o Ministerios hemos fracasado en diversos aspectos, aunque culpemos a la crisis.

Considero, que la Constituyente es un camino para la paz en medio de esta ola de violencia, pero es nuestro deber como Gobierno el de llegar a los acuerdos políticos entre ambos bandos que sean necesarios por bien de un país, cediendo lo que sea justo ceder para concertar la tranquilidad ciudadana, porque si seguimos asumiendo la constituyente para que sólo participe y la apruebe el Chavismo seguiremos engañándonos a nosotros mismos, pues al final nos dejará con la misma crisis, sería como ganar por forfait de seguro ‘El Equipo Gana’, pero el público nada pudo disfrutar del juego y ese es el pueblo que vive el segundo problema que es el hambre, los CLAP con su máximo esfuerzo aún son insuficientes y las políticas de productividad no se ven por ningún lado, al contrario, cada día se escucha que empresas privadas cierran, con eso se van empleos, hay escasez y deterioro de la economía, con costos tan elevados ahora sólo se puede comprar 1/4 de carne o de pollo, ya no da para comprar por kilos, es tan serio esto que la gente se olvidó de los malandros.

Porque en tercer plano la ‘Salud se ha ido al carajo’ por la escasez de medicamentos (No los producimos y hay poca importación), los costos elevados por la inflación (Ya el sólo precio de la aspirina da dolor de cabeza), la caída de los ingresos petroleros (no hay dinero para mantener la infraestructura, la tecnología y personal de salud), en lo social (en crisis hay mayor morbilidad, o sea, más personas enfermas) y lo político que sigue afectando cada cosa del país si no logramos la paz no habrá sistema de salud operativo, ¡Qué ministro puede arreglar eso en lo inmediato, Ninguno”, sostuvo Caldera.

Prosiguió, “Y rechazo totalmente las políticas de la “MUD de guerra permanente de calle que sólo causa muerte de inocentes o de Guerra Económica que deja más hambreado al pueblo o la Guerra mediática que sólo siembra más odio y divisionismo entre los venezolanos, pues nada de eso sirve para un carajo, al contrario, cada día agravan mucho más la crisis, a la MUD no le importa el pueblo, sólo llegar al poder y hoy día vemos como utilizan la política de ‘Muerte por Goteo’ para mantener encendidas las protestas en el país, cada muerte injusta e innecesaria es usada política y mediáticamente para avivar y agitar a las masas opositoras, no les interesa parar esta escalada de violencia, al contrario, presionan para que ocurra una mayor desgracia con número elevado de muertos que haga de una vez estallar la calle en protestas masivas y tumbar al Gobierno”.

Finalmente, Caldera señaló, “se debe reconocer la labor de las Fuerzas Armadas Nacionales y apoyarlos porque aun con sus errores (no los ocultaré) han mantenido el orden en el país evitando que entremos en anarquía y caos total”.