En agenda ¿Con qué se come la Constituyente?

Osmel Ramos

Sorprende la simplicidad argumentativa con la que renombrados dirigentes de la MUD, en complicidad con la mayoría de los medios de comunicación privados, tratan de justificar su rechazo a la convocatoria de otra Asamblea Constituyente (AC), simplismo debido mas a fríos cálculos de posibilidades inmediatas de asumir el poder que a ignorancia o confusión con la propuesta gubernamental, posición que, lamentablemente, consigue eco en los sectores antichavistas y entre personas menos definidas políticamente pero sufriendo por la crisis, sectores que hacen suyo el superficial razonamiento de la dirigencia de la MUD al recurrir ingenuamente como argumento a la pregunta: ¿La AC me va a suministrar los alimentos y medicinas que necesito?

¡Claro que no!, en ningún país del mundo las reformas constitucionales tienen como finalidad resolver problemas económicos específicos que, por lo general, son generados por erradas políticas públicas, saboteo de fuerzas internas y extranjeras, corrupción, etc., factores todos presentes en nuestro caso. En igual simplismo incurren quienes, en defensa del gobierno, plantean que la AC va a castigar a actuaciones delictivas particulares, lo que es materia de leyes específicas (penales, administrativas, etc.). ¡La Constitución y las leyes no se aprueban para pasar facturas personales o políticas!

La convocatoria a esta AC debió -y debe ser- una cita pública para un amplio, democrático y plural debate evaluativo del desfase o no de la vigente constitución respecto a los cambios de realidades tanto en Venezuela como en sus relaciones con las nuevas geopolítica, geoeconomía y geoecología mundial, porque es lógico pensar que después de 17 años de aprobada y ante la dinámica de los cambios nacionales e internacionales, nuestra CRBV presente vacíos que deben ser llenados y aspectos que deben ser ampliados o actualizados; por eso, cuando se parte del principio de exterminar al contrario, se incurre en errores como rechazar a “quemarropa” la convocatoria a la nueva AC o en ofrecerla como la solución a la coyuntura política de violencia que algunos grupos comandos entrenados y pagados desarrollan, grupos que seguirán actuando mientras reciban financiamiento del exterior.

Estos errores políticos producto de la polarización del país pueden “trancar aún más el juego”, sobre todo si el proceso constituyente es distorsionado por los extremismos de negarlo y sabotearlo o de partidizarlo, subestimando la realidad de que ninguno de los polos tiene la fuerza suficiente para imponer democrática y pacíficamente su proyecto político al resto de la sociedad.

La negación absoluta a la posibilidad de otra AC con el débil pero sensible argumento de que esta no va a hacer que aparezcan de inmediato los productos escasos o que acabará con la inflación y la especulación (como no sucedió con el triunfo opositor el 6-D), es como oponerse a que se construya una carretera porque primero hay que comprar el autobús. No se necesita ser economista para entender que la escasez de productos en el mercado formal (aunque sospechosamente se consiguen en el informal), la inflación y la especulación sólo pueden controlarse con mayor y diversificada producción nacional, por lo que es imprescindible crear un ambiente de credibilidad y confianza de los inversionistas en las instituciones y en el marco legal, y que estos se dediquen a producir y no a la política, es decir, establecer y respetar claras reglas de juego para desarrollar una cultura productiva entre los empresarios privados y los gerentes de las empresas estatales y de la administración pública, para lograr que el modelo de economía mixta que establece nuestra Constitución pueda funcionar normalmente, porque ambos sectores se complementan, no son factores económicos con intereses irreconciliables. Restablecer la estabilidad económica y política le daría vida al principio democrático expresado en el artículo 6 de la CRBV, que establece que “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

Partiendo de la no participación de candidaturas de la MUD se presume que intentarán sabotear la AC, por lo que el éxito en esta etapa inicial tendrá que ver con derrotar la abstención para lograr su legitimación política, y no tanto con la mayoritaria elección de candidaturas fieles seguidoras de la línea partidista; pero ausente Chávez, la menor abstención tiene que ver mucho con la oferta de candidaturas que logren motivar al electorado, no impuestas por los cogollos partidistas. Basado en estos planteamientos, considero importante votar por candidaturas que no partidicen a la AC ni castren un amplio y sincero debate; que tengan visión del complejo momento político que vivimos y no se encierren en el sectarismo partidista.

Pensamiento. –

“El mal no está en tener fallas, sino en no tratar de enmendarlas”.

Confucio