El consenso es posible

Rosario Anzola

Estábamos comenzando el año escolar. Luego de las dos primeras semanas me reuní con las maestras para intercambiar ideas acerca de los agotadores primeros días. Y les planteé que elaboraran unas normas de convivencia con los pequeños a objeto de que el trabajo en aula se les hiciera más fluido y agradable. Eso sí: sin mencionar las palabras “reglas” ni “obligaciones”. Percibí una vez más el asombro en sus rostros por las novedades -siempre audaces- que a menudo les proponía en el Consejo de Maestras. Les expliqué de qué se trataba y esto fue lo que expuso semanas después una de las maestras del equipo.

Luego de que los niños estaban en sus mesas, les pregunté cómo les había parecido el inicio de clases, si ya se sabían los nombres de sus compañeros, qué era lo que más les gustaba y qué era lo que menos les gustaba del kinder. Fui escribiendo las respuestas en unas hojas grandes de papel, algunas se repetían y la mayoría estaba referida a las cosas “que les hacían sentir mal”, tales como:

Que me aruñen (rasguñen), que me muerdan, que me coman lo que traigo en la lonchera, que me empujen, que me peguen, que me quiten mis cosas, que se rían de mí, que me busquen tarde…

Por otra parte, mencionaban las cosas que les hacían sentir bien:

Que cantamos mucho, que podemos correr en el patio, que la “mae” me abrace cuando llego y cuando me voy, que me echen cuentos, que me inviten a jugar…

Les leí las respuestas una a una, pidiéndoles que levantaran la mano para saber cuáles eran las más importantes. En medio de la algarabía, fui contando bracitos levantados y colocando crucecitas al lado de las frases y así se dieron cuenta de cuáles eran para ellos las más relevantes. Las volví a escribir en orden de prioridad. Finalmente les pregunté si estaban de acuerdo con esas indicaciones, decididas por ellos para trabajar y sentirse mejor en el aula. Las aprobaron por unanimidad.

Entonces -les dije- vamos a colocar las hojas en la pared para recordar lo que ustedes acaban de decidir.

La sorpresa continúa y ha sido inmensa. Cuando sucede algo de lo que está expuesto en la hoja de la pared, ellos mismos refieren al infractor señalando la línea donde está escrito, por ejemplo: “Que no me empujen”. Pareciera que supieran leer… y de alguna manera lo leen.

La conclusión fue que los niños lograron construir un cuerpo de normas de convivencia, las cuales -como consenso grupal- no habían sido impuestas por la maestra. Claro está: habían sido inducidas, que no manipuladas. Así los pequeños pudieron deducir de manera sencilla y lúdica la importancia del bien común. Fue seguramente la primera vez que votaban en su vida, ejerciendo el respeto y la democracia.

Lo he aplicado por igual con otros grupos de niños, adolescentes, adultos, y hasta en equipos corporativos. El propósito es crear una puesta en común para construir acuerdos consensuados que faciliten el desarrollo de algún proyecto, programa o trabajo a desarrollarse entre varias personas. Ahora bien, el trasfondo de esta puesta en común es comprender que el bien supremo para lograr la paz y la convivencia es definitivamente verse, reflejarse y encontrarse creadoramente en “el otro”. No hacer al otro lo que uno no quiere que le hagan.

Estoy segura de que esta experiencia permite interiorizar las reglas de oro de la convivencia en paz, coincidente en las principales religiones de la humanidad. El hinduismo aconseja: No hagas a los demás algo que de hacértelo a ti te causará dolor (Mahabharata 5,1517). El taoísmo señala: Considera la ganancia de tu prójimo como tuya y su pérdida como si fueras tú quien perdiera (Tai Shang Kaa Ying P’ien). El islamismo afirma: Ninguno de ustedes es un creyente verdadero hasta que no desee para su hermano lo que desea para sí mismo (Sunnah). El judaísmo pregona: Lo que sea malo para ti no lo sea para tu prójimo (Talmud, Shabbat 3id), y el cristianismo reza: Todo lo que quieras que te hagan los demás, hazlo tú también a ellos (Mateo 7, 12).

Me pregunto: ¿si unas criaturas de preescolar pudieron entenderse por consenso, podremos nosotros hacer lo mismo para superar la enorme crisis social y política del país? Y es una pregunta donde el “nosotros” incluye especialmente a los dirigentes, quienes por la naturaleza de su responsabilidad y compromiso con la república, la institucionalidad y la democracia, manejan a través de su discurso y sus acciones, el caudal de emociones, ilusiones, ideales, aspiraciones y necesidades de quienes los han investido como sus líderes.

La violencia y la represión no harán desaparecer nuestros problemas. La guerra no se resuelve con la guerra. La paz se logra con la paz, con el entendimiento y con los acuerdos. A lo mejor tenemos que desaprender muchas cosas y reaprender otras tantas. A lo mejor se requiere volver a ese preescolar del consenso.

rosarioanzola@gmail.com

raconvivarte@gmail.com

@rosarioanzol