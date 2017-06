El diarismo de Armando Rojas Guardia

Ricardo Gil Otaiza

Me he dejado llevar por la numinosidad de las páginas de El deseo y el infinito. Diario (2015-2017) del poeta y ensayista venezolano Armando Rojas Guardia, editadas por Seix Barral (2017), como quien se entrega de manera inefable y sutil a las torrentosas aguas de una corriente profunda, que lo toma a uno por sorpresa y ya no hay posibilidad alguna de escapatoria. Hacía tiempo que no me acercaba a su prosa: creo que desde los lejanos días de El Dios de la intemperie (libro que misteriosamente desapareció de mi biblioteca), que dejó en mí una extraña sensación de completitud y también de remezón interior: las mismas experiencias que hoy alcanzo con esta maravillosa entrega de sus Diarios, que nos muestran una hondura psicológica, una densidad metafísica y una erótica de la anécdota, como pocos textos pueden aspirar en nuestros convulsos días.

Los Diarios de Rojas Guardia son textos rayanos en la excelsitud prosística, que echan mano de un lenguaje (y de un estilo) culto, erudito, elevado, impecable, pero que en ningún momento deja de hacer contacto con el lector, quien a su vez se hace cómplice de la aventura personal del autor y testigo también de su entrega total, del desprendimiento del “yo”, que busca despojarlo del peso de una culpa auto-infligida desde su lejana juventud, y que hoy se nos entrega erigida y metamorfoseada en un libro inaudito y luminoso que apuesta a la perennidad como noción atávica y ontológica, a la profusa reflexión existencial; al estrecho vínculo entre lo profano y lo santo, que hace de nosotros piezas claves de un pedazo de infinito plantado sobre la Tierra.

El diarismo de Rojas Guardia es sui géneris (si se quiere autárquico), ya que está impregnado de una lucidez y de un desvarío (al parecer antinómicos, pero que a mi entender son complementarios) que nos impulsan a redimensionar nuestra noción del ahora desde la mirada de quien ha profundizado a lo largo de su existencia (no sin temor y profusa lucha interior), en experiencias diversas: su larga formación jesuítica, sus estudios filosóficos, su pertenencia en Nicaragua a la denominada Comunidad de Solentiname de la mano del poeta Ernesto Cardenal, su experiencia intelectual y creadora, la temprana aquiescencia de su poesía entre los amantes del género. Enriquecen las páginas de sus Diarios una espiritualidad signada por la práctica del catolicismo, que la asume con gozo desde la visión de un exégeta bíblico, que busca explicar (¿explicarse?) los fundamentos de una doctrina que lo han acompañado a lo largo de su periplo vital, y que le han servido de soporte frente a los zigzagueantes caminos de un hombre que ama la belleza, la diversidad humana, la existencia en sus múltiples formas y la corporeidad (propia y la ajena) como manifestación física y mística del Ser.

Si bien el diarismo es una actividad autobiográfica, en los textos de Rojas Guardia hallamos elementos que apuntan a la aguda crítica social, al elemento político que ahoga en la Venezuela actual la paz ciudadana, a un entorno cultural y referencial problematizado, que desdibuja con elegancia la tendencia egotista del escrito autorreferencial, y lo sumerge en una especie de entidad compleja (la teoría literaria hablaría de artefacto literario), que lo hace aparecer como algo mágico, sutil, que va más allá del estereotipo para convertirlo en un texto de excepción. Varias lecturas podrían derivarse de estos Diarios de Armando Rojas Guardia, pero siempre serán iluminadoras, expectantes, desveladoras de los entresijos del alma humana. Un fuerte abrazo al autor por esta obra casi perfecta, que lo acerca con maestría a la expresión de su muy bien amoblado pensamiento.

