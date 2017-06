Mi Puerto Cabello ¡El poder constituyente lo tiene el pueblo!

Ángelo Mandolfo

*Colección Bicentenario. Venezuela y su gente. Ciencias Sociales del 5° Grado. La vida en sociedad cambia a través del tiempo y a veces es necesario reformar o enmendar la Constitución que rige a esa sociedad. La Asamblea Nacional está facultada para reformar y hacerle correcciones o enmiendas, pero no para elaborar una nueva Constitución. Cuando se considera necesario elaborar una nueva Constitución, esto corresponde al poder soberano del pueblo, representado en un organismo llamado Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por diputados y diputadas que elige con sus votos el pueblo. Esa Asamblea analiza y discute las transformaciones necesarias y elabora el proyecto del nuevo texto constitucional… La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene un capítulo titulado: De la Asamblea Nacional Constituyente, que en uno de sus artículos establece que el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente. El pueblo puede convocar una Asamblea Constituyente, cuando lo pida por lo menos el 15% de hombres y mujeres inscrito en el Registro Electoral. También pueden solicitar la convocatoria: el Presidente o la Presidenta de la República en Consejo de Ministros; las tres cuartas partes de quienes integran la Asamblea Nacional; y las tres cuartas partes de quienes integran los concejos municipales. La convocatoria la aprueba o la niega el pueblo mediante un referendo consultivo: cuando la mayoría de votos es SÍ, se aprueba la convocatoria; en caso contrario no se convoca. Fuente: Colección Bicentenario. Venezuela y su gente. Ciencias Sociales 5° Grado. **Nuestros deberes constitucionales. Venezolanas y venezolanos, tenemos el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y sus valores culturales; el de resguardar la soberanía, la nacionalidad, la integridad de su territorio y los intereses de la nación. Debemos cumplir responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, defendiendo los derechos humanos para que sea posible la convivencia democrática y la paz social. *”Venezolanos, venezolanas”: “Se supone que el ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. Está plenamente capacitado para manejar y aplicar las leyes por las cuales se rige la Constitución que lo ha investido del poder que ostenta. Por lo cual, considero innecesario tratar de meterle “Gato por liebre” a sus conciudadanos. Tratar de hacerlo, es poner en tela de juicio la probidad y brillantez intelectual de nuestro pueblo. El hecho de que haya a su alrededor quienes interpretan la ley de acuerdo a la óptica del primer magistrado nacional, quienes en lugar de hacerle ver sus errores, “como focas hasta lo aplauden”, aunque por detrás se burlen de su ignorancia, no quiere decir que la gran mayoría del pueblo venezolano estemos comprados o tengamos la obligación de decir Amén a todas sus barrabasadas. Presidente Maduro: Es muy triste y lamentable tener que reconocer públicamente, en cadena nacional de radio y televisión, que está equivocado, como lo hizo al reflexionar y tener que admitir su error. Aceptar que se haga un referendo consultivo, antes de ir a las elecciones para preguntarle al pueblo: Si está o no de acuerdo con que se haga una Nueva Constitución, “ya es la tapa amarilla, de su ignorancia”. Renuncie Presidente. Usted no está capacitado para dirigir los destinos de nuestra patria. Aplique las sabias palabras del Comandante supremo, quien dijo: “Quien tiene oídos que oiga, quien tiene ojos que vea”. Fragmento de un escrito de un estudiante con apenas 5to. grado de primaria. ***Llene las ollas vacías Presidente Maduro. ¡NO A LA CONSTITUYENTE! **Vienen las lluvias, dicen los vecinos, y los canales de desagüe de Santa Cruz, Las Llaves y San Esteban necesitan mantenimiento urgente, así mismo el canal del río San Esteban que pasa por el barrio San Pedro y Puerto Escondido, que está lleno de monte y toda clase de basura, en las mismas condiciones está el canal del río Goaigoaza, que pasa a un lado de La Belisa. ¿Dónde están las cuadrillas de la alcaldía? También me dicen que le haga saber al alcalde Betancourt que no permita que la desgracia del pueblo la utilicen unos vivos para hacer negocio con un camión volteo y unas cuadrillas de hombres y mujeres quemándose el pecho, quienes no pueden ejercer las labores de limpieza que se necesita porque es mucho trabajo y poco equipo; pero hay un vivo que hace que se revienten y él se mete los reales a cuenta de jefe. Siempre es el mismo negocio alcalde. Le piden supervise directamente estos trabajos y no permita que lo hagan quienes anteriormente lo venían haciendo, que esos lo que hacen es negocio con los problemas del pueblo. Después no salgan a decir que no se les advirtió de este latente y peligroso problema. *Recomendación final que hacen algunos chavistas de corazón y me han pedido lo divulgue: “Diosdado, tú estás muerto. Te pasaron la aplanadora y quienes lo acompañen en Carabobo se los va a llevar el diablo”.