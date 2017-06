Mis Reflexiones ¡Venezuela… en dos películas!

Rafael Garrido

Cualquier director cinematográfico, pudiera mostrarnos dos muy buenas películas sobre la vida de los venezolanos antes y después de 1999. Y sería muy interesante que esa generación que hoy nos muestra al resto de venezolanos, ese arrojo y valor por devolvernos la democracia; conociera de las bondades y magnanimidad que rodeaban a la Venezuela democrática antes de 1999. Me refiero a esa generación de jóvenes menores de 30 años que ya llevan mas de dos meses confrontando a un gobierno que no tiene escrúpulos a la hora de defender sus privilegios, y se vale de los métodos mas perversos a la hora de disolver manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición democrática; que no puede cruzarse de brazos mientras observa a mas del 80% de venezolanos sufriendo las mas ingentes penurias que pueda sufrir un ser humano. Pero lo mas loable de esa juventud que hoy ofrenda su sangre en las calles de las ciudades del País, por una mejor Venezuela, es que ellos realmente no han conocido, como si lo vivimos nosotros, esa democracia que se forjó en nuestro País, antes de 1.999. Ellos han conocido un solo gobierno, ese que ya va por los 18 años y que su talante, no es precisamente democrático. Es un gobierno que no ha hecho otra cosa que desdibujarles el futuro, obligándolos a tomar decisiones drásticas y dramáticas, como esa de abandonar a sus familias y emigrar a otros Países en busca de mejores oportunidades,.

Esa juventud que anuncia al hombre y a la mujer, como la mañana al día, debemos mostrarle la película que se filmó sobre Venezuela, antes de 1.999. Es necesario que ellos se percaten, que esa era una Patria de oportunidades –ojo-, pero que esas oportunidades había que labrárselas, había que hacer los mas ingentes esfuerzos y sacrificios, pero, una vez hechos, venía una suerte de satisfacción y complacencia, muy parecidas a esa felicidad que uno experimenta, cuando siente que valió la pena ese deber cumplido. Los hombres y mujeres levantados en esa Venezuela de la película pre -1.999- fuimos en su mayoría, hijos de la pobreza, en donde nuestras madres, cortando leña, planchando y muchas veces ejerciendo el oficio de mucamas, nos dieron educación y muchos fuimos egresados de las prestigiosas universidades del país. Pero al graduarnos, inmediatamente abandonábamos la pobreza y pasábamos a formar parte de aquella pujante clase media, que nos garantizaba una casa, un carro, sofisticados equipos electrodomésticos, y ya nuestras esposas, no iban a cocinar con leña, ni a lavar la ropa en bateas de madera o de cemento, como si lo hacían nuestras madres. Esa es la diferencia de la película pre -1.999- y la que se está filmando después de 1.999 y que ya va por los 18 años.

La película pro -1.999- si la esta viendo esa generación menor de los 30 años, y ese filme sigue rodando; pero ya nuestros jóvenes están sufriendo en carne propia, los estragos que esta causando la corrupción, la ineficacia e ineptitud, amen de la incompetencia de un gobierno que mal administró y malbarató millones de millones de dólares provenientes de un barril de petróleo que se cotizó por más de 80 dólares por barril y que llegó a los mas de 120 dólares, por mas de 15 años y una producción de mas de 3 millones y medio de barriles, que fue la herencia que le dejó la película pre -1.999 – a la a la película post -1.999-. Hoy los venezolanos no tenemos seguro ni la comida y menos medicina para combatir las enfermedades.

La película post -1.999- muestra dos Venezuela bien diferenciadas: una que representa una élite dominante, que tiene todas las comodidades y privilegios, pero que no representa ni un 15% de la población venezolana, ah… pero maneja la hacienda pública, y también maneja las armas. En definitiva, tiene el monopolio del poder. La otra Venezuela, que representa mas del 85% de la población, es una masa empobrecida que hace largas colas para comprar hasta el pan, y por supuesto el gas para cocinar, además vive con miedo y estresada, pensando, cuando le llegara la limosna de la bolsa CLAP, que en el mejor de los casos el gobierno la distribuye con una frecuencia que oscila entre dos y tres meses. Por ello nuestros jóvenes junto a los dirigentes estamos alertando y luchando, por que cosas mas aterradoras y tenebrosas pueden ocurrir, si no hacemos lo que hay que hacer para impedirlas.