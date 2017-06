La Constituyente debe llevarnos a crear una economía Post Petrolera

MORÓN, (Especial).- En la política actual hay grupos políticos que son “Los Shakira” como la canción: Ciega, Sorda y Muda para ellos todo está bien, pareciera que nada malo pasa en el país que vivimos en una tierra sin problemas o que todo es culpa de otros, más no de nosotros y hay otro grupo de políticos que ya no va a las calles, se van sólo a la radio o detrás de la computadora a expresar sus críticas destructivas pero nada están aportando en las comunidades, ante una crisis nacional que nos afecta, pues ambos bandos políticos no entienden que el 85% de los venezolanos quiere diálogo, acuerdos y la concertación que nos lleve a vivir en paz y armonía con tolerancia y respeto por todo aquel para todo aquel que piense diferente; para que juntos podamos sacar a Venezuela de la mayor crisis económica, política y social, así lo expresó Matson Caldera, alcalde del municipio.

Sostuvo, que desde la época de Juan Vicente Gómez, es un deber de los líderes políticos recuperar el país para las generaciones futuras entre ellos; los hijos para que puedan dejar, el mejor legado: calidad de vida, ya que según el mandatario local, los gobernantes pasan pero el pueblo queda, aseveró que es irresponsable ver a la MUD, con un guión: “Llegar al poder por la vía violenta; no les importa el daño que le hacen al país a escala internacional, ni las necesidades sociales que pasa el pueblo, ni si destruyen propiedades privadas, o si ocurren linchamientos o muertes de inocentes”, recalcó.

El Presidente Nicolás Maduro abre una brecha al diálogo y a la búsqueda de la paz con la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero la duda se origina para muchos venezolanos y así lo expresa la fiscal General Luisa Ortega Díaz en su nueva postura política, porque según el Artículo 349 en su párrafo tercero expresa: “Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente”. Y con eso pareciera que Constitucionalmente “NO” es necesario que el pueblo apruebe o no la nueva Constitución una vez este redactada por la ANC. Y si la actual Constitución hecha en 1999, fue consultada a petición de Hugo Chávez y aprobada por el pueblo, porque ahora no se consultaría al soberano si el Art. 5 de la Constitución expresa: “La Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan del Soberano y a ella están sometidos”, argumentó Caldera.

Prosiguió, pero también hay otra verdad es que en ninguna parte de la Constitución se prohíbe o dice que “NO” se puede o “NO” se debe consultar al pueblo sobre si está de acuerdo o no con la Nueva Constitución, expresó esto porque nosotros depositaremos en 545 personas la potestad de elaborar esta Nueva Carta Magna, desde la revolución con la esperanza de que se incluyan artículos que blinden jurídicamente los grandes logros del Presidente eterno Hugo Chávez Frías, como son las Grandes Misiones Sociales y sienten las base para una Economía Post Petrolera, pero en caso hipotético que coloco de ejemplo: Si la juventud allí representada como Constituyentista decidiera que la mayoría de edad de los venezolanos es a partir de los 15 años, cuántos padres estarían de acuerdo con eso, o incluso lo de quitarle la inmunidad a los parlamentarios es un tema muy delicado y riesgoso, porque la intención de la inmunidad es que el resto de los poderes públicos no pueda intimidar al Poder Legislativo, todas estas diatribas pueden ocurrir con cualquier Artículo.

Finalmente, el mandatario señaló, esta Nueva Constitución será elaborada y aprobada por los Constituyentista es bien cierto, pero el resto de los 20 millones de votantes venezolanos que opinión tendríamos sobre si estamos de acuerdo o no con esos artículos allí plasmados, porque para darle valor “Moral” y diría hasta que “Legal”, debe ser refrendada por el pueblo, ya el Presidente Maduro anunció que si se consultara al país una vez presentado el texto por la ANC, con esto se demuestra que aquí no se tiene miedo de consultarle al pueblo quien representa el “Poder Originario”, ojalá así logremos evitar que la Nueva Constitución sea otro mecanismo más de división social entre quienes piensan diferente, por el contrario se convierta en el camino para la paz, la esperanza y la unión al tener todos los venezolanos sin exclusión alguna que tomar juntos la decisión si será aprobada o no.