Perfil y papel de los no comprometidos

Félix Cordero Peraza

Cada vez es más compleja la política venezolana. Lo incompatible de las posiciones gobierno y oposición hacen del camino un tránsito engorroso y comprometido. Reina la confusión y el deterioro constante de las estrategias partidistas le imprime una dinámica de confrontación y disputa caracterizada por el error y el ensayo. Mecánica que genera casi a diario nuevas acciones y novedosos cambios de marcha, horizontes y atajos. La sensación de que modifican, cada día, metas e intenciones, mantiene insegura a la militancia y simpatizantes de uno u otro bloque. Esta es una de las razones por las cuales crece constantemente la franja de los indecisos o no comprometidos. Que según las últimas encuestas hoy ocupa entre el 34% y el 40% de los miembros del registro electoral. Gente que se ha desprendido por no encontrar respuesta satisfactoria a sus reflexiones, inquietudes y preocupaciones. Al decir de Gramsci: “la independencia es el peso muerto de la historia”. En fin, hay una gruesa masa de ciudadanos que no se sienten representados por ninguno de los polos en conflicto. Y prefieren esperar más claras definiciones y una mejor perspectiva de solución a los principales problemas de la nación.

Generan reflexión y análisis

Lo que podemos percibir es por un lado, los militantes, activistas y simpatizantes de la oposición y del gobierno enfrascados en sus propias conceptualizaciones, luchando a morir, por la aceptación de sus particulares estrategias o realizaciones y por la captación del respaldo popular. Es una disputa frontal, dura y hasta brutal. Una disensión que impone estereotipos en el lenguaje y en las acciones excluyentes. Discrepancias maniqueas que hacen del discurso político, en general, un debate insubstancial, intrascendente y en algunos casos especialmente escatológico. Carente de argumento y sustento teórico filosófico. Crítico por excelencia y opinático las más de las veces. Es individualizado y casi siempre subjetivo donde se explaya el contraataque con la descalificación personal. La arenga es una agresión al mensajero y no a su argumentación. Como meta el desprestigio o el descrédito de quien emite la opinión. Aunque hay que decirlo, algunos poseen un discurso argumentativo e incontestable. Generan reflexión y análisis para el debate.

Indiferentes a la dialéctica política

Por otro lado, una amplia franja de compatriotas se mantiene indiferente a la dialéctica política. ¡Difícil postura en la radical polarización actual! Pero los hay… y son numerosos. Unos son independientes estructurales, otros confundidos y agotados de tanta politiquería barata y llenas de lugares comunes y vaguedades. Otros, consecuencia del sectarismo y obcecación partidista. Un segmento delicado y complicado para conquistar. Generalmente de mediana y alta formación educativa… con preferencias y tendencias ideológicas de distintas escuelas y corrientes del pensamiento. A medida que se acercan las elecciones este grupo se va reduciendo y queda el porcentaje que al final toma el nombre de “Abstención”. Quien más capte en este grupo gana las elecciones. Habitualmente es la multitud que hace más peso en la balanza. Es un contingente complejo en el trato y riesgoso cuando se trata de utilizar matrices de opinión para desinformar y confundir por los medios de comunicación. Tradicionalmente bien informado y con capacidad analítica superior al promedio. Usualmente es una fracción muy práctica. Lógica y calculadora.

No se responsabilizan por lo público

Este segmento de la población entiende de política y toma partido frecuentemente distinto al de los bandos en conflicto. Es muy crítico de las organizaciones políticas y se deja atrapar fácilmente ante posiciones distintas a las de los partidos de mayor protagonismo. Sobrevalora las tesis reflexivas y autocríticas. Contradice el fanatismo y los extremos políticos. Objeta la violencia venga de donde venga. Milita en la paz y el diálogo lo defienden a capa y espada. En verdad, tienen prejuicios contra los partidos tradicionales y contra quienes gobiernan. A ellos les echan la culpa de todo. Su gran error o pecado original es precisamente no meterse en política. Dejan a otros hacerla y se lavan las manos al no responsabilizarse por los asuntos públicos. Sin embargo, repetimos, no son fáciles de persuadir. Perciben las intenciones de muchos quienes se lanzan a la palestra pública en busca del poder por el poder mismo…

