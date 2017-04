Empleados contratados por empresa denunciaron atrasos en desembolsos

Williams Salazar Fernández/ Foto: Gabriel Silva

Personal contratado por A&J Servicios Generales de Ingeniería en la efectuación de labores en la Refinería El Palito acudió este lunes a las oficinas de Diario La Costa, para denunciar públicamente supuestos atrasos en pagos por la antedicha compañía anónima.

“El 31 de enero salimos y hasta el sol de hoy no nos han dado ni la liquidación, ni el retroactivo, y mucho menos la mora. Hemos hecho reclamo formal en el Sisdem (Sistema de Democratización del Empleo), en Pdvsa y en el sindicato”.

Así lo expuso el delegado de los trabajadores, José Rivero, tras recalcar que la clase obrera perjudicada aún no ha recibido respuestas concretas de ninguna de las instancias mencionadas. “La contratista (A&J) nos dice que no tiene plata para pagarnos”, continuó. Unos 12 empleados padres de familia, entre ellos una mujer, estarían a la espera de las cancelaciones.

De acuerdo a Rivero, la deuda que tiene la firma privada en cuestión con cada trabajador sobrepasa el millón de bolívares. “Estamos haciéndole el llamado a la gente de Pdvsa, al nuevo gerente, que haga un seguimiento a esa empresa”, solicitó.

Cabe destacar que A&J se encuentra habilitada en el sistema de Registro Nacional de Contratistas. “¿Cómo haces para darle trabajo a una contratista que después que sale del personal, duran dos o tres meses para cancelar y cuando vas a buscar respuesta te dicen: No tenemos dinero? Si no tienen dinero no tienen que estar trabajando en Pdvsa”, finiquitó.