Alcaldía comenzó el mantenimiento de los semáforos en municipio Mora

MORÓN, (Especial).- Este lunes, el equipo de gestión del alcalde Matson Caldera, a través de la Dirección de Ingeniería, inició la optimización y mantenimiento de los semáforos en el municipio con la puesta en marcha del plan “Movilidad Segura 2017”, a fin de garantizarles tanto a los peatones como a los transportistas una mayor seguridad al hacer uso de los mismos.

Así lo informó José Barroso, director de la Alcaldía, quien sostuvo que dichos trabajos, que comprenden el chequeo, reparación y mantenimiento de redes semaforizadas, se ejecutan cada cierto tiempo cumpliendo lineamientos precisos del mandatario local.

En primera instancia, se emprendieron las acciones dirigidas a mejorar la circulación vehicular y peatonal en el Casco Central del municipio, específicamente en los semáforos ubicados en las avenidas Yaracuy y Carabobo, en la intersección calle San José y el que está ubicado de la entrada a la Av. Terminal.

Barroso detalló que en el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos se ejecutaron puestas a punto en cuanto a la electrónica, cableado, lámparas y operatividad, así como actualización de los lapsos de parada y arranque según las nuevas condiciones del tránsito en dichas arterias.

Igualmente, se efectúa mantenimiento a las estructuras metálicas de soporte y anclaje, en las cuales se estima que las labores tendrán una duración de dos semanas, por lo que exhortan al colectivo a tener paciencia al momento de su ejecución.

“En Venezuela existe plena separación de poderes”

Luego de las declaraciones ofrecidas por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, donde señaló que en Venezuela existe plena separación de poderes (“si este fuese un país antidemocrático, el pronunciamiento de la Fiscal no se hace en transmisión en vivo), Barroso expresó que en Venezuela no se rompió el hilo constitucional, ya que, de ser así entonces, la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, no se hubiese reunido con el jefe de Estado venezolano.

Asimismo, además de dejar claro que los problemas que se generen en el país deben ser resueltos por los venezolanos, aplaudió la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, por convocar al diálogo y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificara sentencias demostrando la separación de poderes.