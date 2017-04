En Agenda ¿Golpe de Estado?

Osmel Ramos

A propósito de las recientes decisiones del TSJ con relación a la Asamblea Nacional (AN) y de las últimas convocatorias de Almagro a reuniones del Consejo Permanente de la OEA, resultan sospechosas, ¿no les parece?, algunas acciones u omisiones tanto de la oposición nacional como de la internacional, y como se percibe una real amenaza a la estabilidad política, a la paz y a la soberanía integral de Venezuela, cambio el tema que había escogido para hoy.

Es difícil creer que haya sido por sobrestimación de fuerzas, por incumplimiento de compromisos por parte de algunos gobiernos de la subregión, y mucho menos, por ignorancia o mala interpretación de los estatutos de la OEA, la razón por la que Almagro y los gobiernos de EE.UU. se hayan arriesgado a convocar a la organización para pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) contra Venezuela y, por si fuera poco, su expulsión de la organización multinacional, haciendo la convocatoria a sabiendas de que no contarían con suficiente apoyo.

En otras ocasiones hemos planteado lo de la estrategia de los gobiernos de EE.UU. para derrocar, por cualquier vía, a dos gobernantes (Chávez y Maduro) que no se han sometido a la política hegemónica exterior estadounidense y a su modelo económico neoliberal, y ante el fracaso de las vías rápidas (golpe militar tradicional, paro petrolero, guarimbas, etc.), entonces han recurrido a un plan de largo plazo constituido por varios escenarios de confrontación (guerra económica, manipulación de informaciones, violencia callejera y selectiva, etc.), lo que se ha denominado guerra no convencional o de cuarta generación; es en este formato donde puede explicarse la persistencia en tratar de utilizar a la OEA sin aparentemente importarles la no aprobación de la CDI ni lograr la expulsión de Venezuela, por que el real objetivo es armar un expediente internacional a un país con supuestos gobernantes antidemocráticos, mientras que existen países miembros con realidades mucho más alarmantes que ni son mencionados.

Pero ese expediente prefabricado, involuntariamente ayudado por errores y debilidades del gobierno, necesita ser engordado con situaciones nacionales, y es allí donde encajan algunos episodios del largo enfrentamiento de la Asamblea Nacional con las ramas ejecutiva, judicial, electoral y militar del Poder Público, conflictos que ya no tendrían razón de existir si la oposición hubiese actuado con lógica y sensatez política resolviendo desde principio del 2016 su situación de desacato a las decisiones de un organismo competente como lo es el TSJ y, entre otras cosas, hubiese podido nombrar a los magistrados y rectores sustitutos cambiando a su favor la correlación de fuerzas en el TSJ y el CNE, pero es evidente que se ha venido imponiendo la tesis de “la salida rápida” manejada por los sectores radicales de la MUD, tesis manejada desde los gobiernos de EE.UU. que no aceptan la posibilidad de que un triunfo electoral de la oposición pueda ser seguido por una victoria del chavismo, dándole así vida al principio constitucional de la alternabilidad democrática por vía electoral.

Desde enero del 2016 el TSJ decretó la nulidad de los actos de la AN por haber desacatado la decisión de suspender temporalmente la juramentación de cuatro diputados del estado Amazonas, por lo que el país lleva más de un año sin un poder legislativo habilitado para funcionar, afectándose la gestión del gobierno y la institucionalidad, por lo que la decisión del TSJ -polémica pero ajustada a derecho, según algunos juristas- de asumir temporalmente las funciones que la AN incumple por omisión, puede interpretarse como la regularización de una situación que de hecho lleva más de un año, llenando un vacío legal y corrigiendo una irregularidad administrativa, decisión que el TSJ estaba obligado a tomar por ser constitucionalmente la única instancia facultada para hacerlo, excepto la misma AN saliendo de la situación de desacato, por lo que la superación de la situación está en sus manos; sin embargo, tal decisión será distorsionada por la oposición interna y externa, como está sucediendo, calificándola de golpe de estado para tratar de materializar algunas de las formas de intervención en nuestro país y promoviendo violencia callejera.

Pero en este preocupante escenario también tienen una cuota de responsabilidad el gobierno y su partido, cuando por imprudencias discursivas, por excesos de partidización del Poder Público y hasta por errores de gestión, se da pie a las acusaciones de inexistencia de la autonomía de los poderes, y un ejemplo de esto lo constituye el nombramiento apresurado de los nuevos magistrados y rectores, entre los que sobresalen conocidos militantes del PSUV, como si no existieran otros oficialistas capacitados y menos identificables como pesuvistas.

Pensamiento. –

“Nunca se sabe qué es más soberbio, si el poder o la ignorancia”.

Oscar Marcano