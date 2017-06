Gobierno Nacional ratifica voluntad de díalogo

Este martes Jorge Rodríguez, representante del Gobierno ante la mesa de diálogo de paz, ratificó este martes la voluntad de permanecer en dicha instancia para dirimir las diferencias con sectores de oposición con respeto al orden constitucional del país.

“El único compromiso que tiene el Presidente (Nicolás Maduro) y que tenemos en la mesa diálogo los representantes del Gobierno Bolivariano es con el pueblo de Venezuela que quiere paz, que quiere diálogo”, expresó Rodríguez en una rueda de prensa, transmitida por VTV.

Este seis de diciembre se realizó la segunda reunión— iniciadas el 30 de octubre — entre ambas partes para evaluar el desarrollo de las cuatro mesas técnicas de debate: 1.Paz, Respeto al Estado de Derecho y a la Soberanía Nacional 2. Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas.3 Económico-Social y Generación de Confianza y 4.Cronograma Electoral.

Rodríguez valoró la instancia como un “diálogo fructífero con todos los factores de la vida política, social, cultural, humana del país. No hay un espacio de participación donde el Presidente no haya instruido hacer un esfuerzo de diálogo para la construcción de la patria”.

También recordó que aún la derecha no cumple con la mayoría de los acuerdos que firmó el 12 de noviembre, entre ellos el desacato que mantiene la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) ante el Tribunal Supremo de Justicia, al no desincorporar del Parlamento -por orden del Poder Judicial- a los candidatos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, mientras la Sala Electoral mantenga una averiguación por supuesto fraude electoral.

Asimismo mencionó que la derecha no contribuye ni hace ningún aporte para superar el ataque económico y financiero del cual es blanco Venezuela.

La derecha sabe –dijo Rodríguez– quienes son los autores intelectuales del ataque a la moneda y al sector económico del país, “dirigido a afectar la economía de los venezolanos; y detrás de ellos hay dirigentes de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática)”.

Ante estos hechos, el Gobierno refuerza el trabajo en el Consejo de Economía productiva, la Agenda Económica Bolivariana, con los sectores productivos privados y públicos de Venezuela, acotó Rodríguez.

“El Gobierno Bolivariano y el pueblo venezolano no se doblegan ante nadie, ni acepta ultimátum, ni acepta ningún tipo de presiones de poderes fácticos del mundo entero”.

Comisión de la Verdad

Durante la rueda de prensa, Jorge Rodríguez denunció que la derecha dirige una campaña mediática para enaltecer a los victimarios de las acciones violentas de 2014, cuyo objetivo era derrocar de forma inconstitucional al presidente Maduro, con el llamado plan “La Salida”, que activó Leopoldo López.

Recordó que dicha situación causó 43 asesinatos y más de 800 heridos. En este sentido, señaló que a través de la comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas, se realizará un trabajo para esclarecer lo ocurrido y darle voz a las víctimas, no solo de estos hechos, sino de la constante violencia opositora.

“No hay forma de lograr la paz duradera si no hay un encuentro donde el victimario se enfrente a la víctima y la víctima pueda hablar y pueda ser reparada”.